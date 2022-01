Calendario ricco di impegni per la Turris: ben sette partite a febbraio. Ecco quando si torna in campo

Serie C Girone C

Il 2021 della Turris si è chiuso con una disfatta casalinga. I Corallini, dopo una prima parte di stagione impressionante, sono usciti sconfitti dalla sfida contro il Taranto. Un ko che ha rallentato la corsa dei ragazzi di Bruno Caneo: i biancorossi, tuttavia, non potranno riscattarsi a breve a causa dello slittamento del calendario in seguito alle numerose positività al Covid nel florido contesto della terza divisione. Pochi minuti fa, inoltre, è giunta l'ufficialità per il rinvio della terza giornata di ritorno del Girone C di Serie C. Una decisione presa dal numero uno della Lega Pro, Francesco Ghirelli, a margine di un confronto con i membri del Consiglio Direttivo e del consulente Medico-Scientifico.

Il match interno contro il Foggia, infatti, ha subito una variazione: non si giocherà domenica 16 gennaio, ma la gara sarà recuperata nel turno infrasettimanale del 22, 23 e 24 febbraio. Il test in esterna col Picerno e la partita del Liguori contro la Vibonese dovrebbero chiudere il primo mese del 2022 della Turris. A febbraio, invece, saranno previsti ben sette appuntamenti per la brigata torrese. Ed è in questo lasso di tempo che si deciderà il destino di Giannone e compagni. I campani affronteranno le trasferte di Monopoli, Latina, Palermo e Campobasso. Nell'impianto di Torre del Greco arriveranno Catania, Bari e Foggia:

"Di seguito il nuovo calendario della Turris fino alla decima giornata del girone di ritorno:

PICERNO-TURRIS: DOMENICA 23 GENNAIO ORE 17,30

TURRIS-VIBONESE: DOMENICA 30 GENNAIO ORE 17,30

MONOPOLI-TURRIS: MERCOLEDI’ 2 FEBBRAIO ORE 18 (recupero 2a di ritorno)

TURRIS-CATANIA: DOMENICA 6 FEBBRAIO ORE 17,30

LATINA-TURRIS: SABATO 12 FEBBRAIO ORE 17,30

TURRIS-BARI: MARTEDI’ 15 FEBBRAIO ORE 18

PALERMO-TURRIS: SABATO 19 FEBBRAIO ORE 17,30

TURRIS-FOGGIA: MARTEDI’ 22 FEBBRAIO ORE 21 (recupero 3a di ritorno)

CAMPOBASSO-TURRIS: SABATO 26 FEBBRAIO ORE 17,30

Le date e gli orari potranno essere soggetti ad ulteriore variazione, su disposizione della Lega Pro, per esigenze organizzative e/o di trasmissione audiovisiva".