Una partita tra i dilettanti termina 23-0, brutta pagina di calcio nel napoletano

Una situazione complicata che si riflette nel risultato di questo pomeriggio allo stadio Caduti di Brema. Il Casoria, dopo tre gare non disputate, quattro forfait e altrettante sconfitte a tavolino, torna in campo ed è protagonista di un’ulteriore pagina brutta del calcio campano. Con tanti giovanissimi e una formazione fortemente rimaneggiata arriva a Barra per evitare la quarta rinuncia, davanti però c’è la quotata ed esperta Mariglianese che gioca la sua partita e vince 23-0.

Un nuovo weekend che fa salire alla ribalta il momento delicato che sta attraversando il club viola, partito in estate con notevoli proclami, la denominazione “La Rinascita” e giunto alla decima partita del campionato di Eccellenza ai titoli di coda. Dopo le sconfitte nette contro Real Aversa (8-0) e Quarto Afrograd (6-0), intervallate da ben quattro 0-3 a tavolino per gli avversari, il Casoria è protagonista di un’altra imbarazzante giornata. Non c’è nulla legato al calcio o ai principi dello sport, tanti under mandati allo sbaraglio, in una vicenda che penalizza una piazza storica e blasonata. E ora si attendono novità e sviluppi sul futuro sempre più nebuloso della Viola del Sud.