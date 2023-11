Eccellenza, 10a giornata: Mariglianese-Casoria 22-0. Il Savoia vince a Capri, cade il Real Forio

Decima giornata del campionato di Eccellenza, le squadre napoletane tornano in campo per rispondere ai rispettivi impegni. Di seguito risultati e marcatori delle partite in programma.

Girone A

Sabato pomeriggio macchiato dallo show, ai limiti dell'imbarazzo, dello Stadio Caduti di Brema. La Mariglianese gioca la sua partita e fa il suo dovere, davanti però c'è un Casoria imbottito di ragazzini mandati allo sbaraglio: la squadra di Giacomo Polverino si impone con il risultato di 22-0. Prosegue il disastroso momento per la compagine viola, protagonista di quattro sconfitte a tavolino e di partite che ormai si distanziano dalla dimensione sportiva. Una vicenda che penalizza la città e il futuro calcistico sembra già segnato. L'amarezza è per i giovanissimi che, seguendo la propria passione, si ritrovano catapultati in una situazione complicata. Chi di dovere ha assistito alla farsa di Barra? Intanto, ai Leoni vanno i tre punti, in attesa altresì di eventuali sviluppi sulla questione Casoria.

Vittoria preziosa per il Savoia della Casa Reale, i Bianchi conquistano il bottino pieno sull'isola: battuto a domicilio il Givova Capri Anacapri. Decide una rete di Petricciuolo, con una girata vincente, in avvio di ripresa. Passo falso per il Real Forio a Mondragone contro il Castel Volturno. Bomber Negro apre le marcature al 10' con un calcio di rigore e raddoppia ad inizio secondo tempo con un colpo di testa sugli sviluppi di una punizione. Il 3-0 è di Romano, autore di una sassata dal limite che si spegne all'incrocio dei pali.

Mariglianese-Casoria 22-0

Castel Volturno-Real Forio 3-0, 10' rig. Negro (CV), 49' Negro (CV), 88' Romano (CV)

Givova Capri Anacapri-Savoia 0-1, 50' Petricciuolo (S)

Montecalcio-Real Aversa domenica 5 novembre ore 11.00

Quarto Afrograd-Acerrana domenica 5 novembre ore 11.00

Albanova-Puteolana domenica 5 novembre ore 14.30

Pompei-Rione Terra domenica 5 novembre ore 14.30

Nola-Afragolese domenica 5 novembre ore 14.30

Pomigliano-Ercolanese domenica 5 novembre ore 15.30

Girone B

Pari amaro per il Sant'Antonio Abate che spreca troppo contro il Faiano, abile a resistere all'assalto giallorosso. Padroni di casa in vantaggio al 10' con Strianese, il pareggio porta la firma di Orlando al 12' con un'incursione personale.

Faiano-Sant'Antonio Abate 1-1, 10' Strianese (F), 12' Orlando (SA)

Santa Maria la Carità-Agropoli domenica 5 novembre ore 14.30