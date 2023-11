"Il terreno di gioco non è tracciato", quarta sconfitta a tavolino: succede nel napoletano

Terzo forfait stagionale, quarta sconfitta a tavolino in nove giornate di campionato. Drammatica situazione sportiva per la città di Casoria che rischia di dover salutare l’Eccellenza. Dopo aver rinunciato alla gara contro l’Afragolese e lasciato fuori dallo stadio l’Acerrana, anche il Montecalcio è arrivato al San Mauro e non è sceso in campo. Nel pre-match il club flegreo ha diramato un comunicato: “La società Montecalcio è in questi istanti sul campo del Casoria Calcio ma, al momento, la squadra di casa non è presente. Il terreno di gioco non è stato neppure tracciato. Siamo in attesa di novità”. La compagine viola, ormai fortemente rimaneggiata, complici i numerosi svincoli delle scorse settimane, sarebbe giunta all’impianto ma il problema delle “linee” sul rettangolo verde non è stato risolto.

Gli addetti hanno provato a tracciare il campo di via Tenente Formicola, tuttavia senza successo. “Dopo i 45’ di attesa, è stata decretata la vittoria a tavolino per i nostri ragazzi”, questa la nota dei biancazzurri. Per il Casoria c’è dunque da registrare la terza rinuncia e il quarto ko atteso dal Giudice Sportivo dopo la farsa contro il Pomigliano (partita terminata dopo due minuti e con sette calciatori disponibili per i padroni di casa). Contro Real Aversa (8-0) e Quarto Afrograd (6-0), i viola invece si sono affidati a tanti under per una squadra in totale emergenza. Il campionato de La Rinascita, a causa delle difficoltà societarie, si è fermato alla terza giornata: da sei turni infatti sta andando in scena una situazione surreale e penalizzante per la storica piazza napoletana. E ora l’esclusione è davvero vicina.