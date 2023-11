Zero gol subiti, difesa di ferro nel napoletano: nessuna squadra ha fatto meglio in Italia

“L’attacco fa vendere i biglietti, ma la difesa fa vincere le partite”, tratto da un vecchio e famoso proverbio importato dal football americano e ormai noto anche in Italia. Un vero e proprio credo sposato anche da Giovanni Sannazzaro per la sua Acerrana. La stagione della squadra granata, ad oggi, è da incorniciare: capolista in campionato e ai quarti di Coppa Italia di categoria. Il Toro, imbattuto in questa prima parte della stagione, sta dominando a livello regionale. Otto vittorie (di cui una a tavolino) e un pareggio nel Girone A per una mini-fuga in classifica, nella seconda competizione invece sono arrivati tre successi (due nella fase preliminare, uno nell’andata degli ottavi di finale contro la Mariglianese) e un pari senza reti (nella sfida di ritorno). Proprio il dato numerico, riferito però ai gol subiti, è sorprendente per il club del presidente Angelo Guastafierro. E nessuna squadra in Italia, tra le compagini impegnate in Eccellenza, può vantare un trend così netto come quello dell’Acerrana. La fase difensiva è stata perfetta, dopo tredici partite stagionali il gruppo di Sannazzaro ha mantenuto la porta inviolata. Zero gol subiti tra campionato e Coppa, una statistica fantastica in un contesto che ha alzato ulteriormente l’asticella.

Il massimo torneo campano infatti è definito D2, considerata la presenza di piazze blasonate, storiche e protagoniste di investimenti importanti in estate. La difesa granata sta mantenendo il suo zero alla voce reti incassate, complici le parate del giovanissimo Rendina e di un reparto ben costruito in sede di mercato (Akrapovic, Todisco, De Giorgi, Palladino e Lagnena, per citarne qualcuno). Eppure, lungo il percorso, la società napoletana ha dovuto misurarsi con altre realtà preparate a stare in alto. Battuta l’Afragolese nello scontro diretto (1-0), pareggio con rammarico (0-0) in trasferta contro la Puteolana, superati gli ostacoli Ercolanese (0-2) e Savoia (2-0). L’Acerrana ha fatto meglio anche dell’Ospitaletto (Eccellenza Lombardia), dell’Angelo Baiardo (Eccellenza Liguria) e della Fulgens Foligno (Eccellenza Umbria), tutte con 3 gol subiti in campionato. Se prese in esame anche le altre categorie, dalla Serie A alla quarta serie italiana, nessuna compagine è riuscita ad eguagliare l’attuale record del Toro. Un rendimento che i ragazzi di Sannazzaro tenteranno di custodire anche nella prossima gara, al Giarrusso contro il Quarto Afrograd.