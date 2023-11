Promozione, 9a giornata: due gare rinviate, vincono Marchesa e Virtus Stabia. Tonfo Neapolis, rimonta la Nuova Napoli Nord

Nona giornata del campionato di Promozione, le squadre napoletane tornano in campo per affrontare i rispettivi impegni nei quattro gironi. Questi i risultati e i marcatori al termine dei novanta minuti di gioco.

Girone A

Tonfo casalingo della Neapolis, l'Alvignano espugna Mugnano di Napoli con una prova di grande spessore nelle due fasi e conquista tre punti pesanti. Ad aprire le marcature è Quaranta con il tocco morbido, sfruttando la giocata visionaria di Perrotta a metà primo tempo. In avvio di ripresa Arezzo, con un colpo da biliardo, raddoppia e mette in discesa il match. Al Villa Literno non basta il momentaneo vantaggio di Natale al Giarrusso, la doppietta di Sinigaglia e il gol di Duca regalano i tre punti alla Nuova Napoli Nord. L'Oratorio Don Guanella Scampia risponde al Vitulazio e completa una rimonta, al Landieri termina 2-2: la doppietta di Pellecchia permentte ai biancoblù di agganciare gli ospiti, avanti con Addonisio e D'Anna.

Neapolis-Alvignano 0-2, Quaranta (A), Arezzo (A)

Nuova Napoli Nord-VIlla Literno 3-1, Natale (VL), Sinigaglia (N), Sinigaglia (N), Duca (N)

Oratorio Don Guanella Scampia-Vitulazio 2-2, Addonisio (V), D'Anna (V), Pellecchia (ODGS), Pellecchia (ODGS)

Isola di Procida-Fortitudo Campi Flegrei rinviata

Girone B

La Marchesa sbanca il Comunale di Ottaviano e manda un segnale alle altre. La partita si sblocca già dopo nove giri di lancette con la rete di Esposito, Polise firma il raddoppio poco prima dell'intervallo. Nella ripresa il risultato non cambia, la squadra di Cirillo amministra e conquista il quinto successo nel girone. La Micri passa sul campo del Sant'Agnello, resta inchiodata invece la gara tra San Vito Positano e Viribus. Visone e Romano consentono al Sant'Anastasia di fare un balzo importante in classfica, battuto il Massa Lubrense a domicilio.

Ottaviano-Marchesa 0-2, Esposito (M), Polise (M)

Sant'Agnello-Micri 1-2, Ferrara (SA), Di Giacomo (M), Di Giacomo (M)

San Vito Positano-Viribus 0-0

Massa Lubrense-Sant'Anastasia 0-2, Visone (SA), Romano (SA)

Il Punto di Svolta-MP San Giorgio domenica 5 novembre ore 11.30

Vico Equense-Virtus San Gennarello domenica 5 novembre ore 14.30

Frattese-Pompei Soccer domenica 5 novembre ore 17.30

Barano-Boys Napoli rinviata

Girone C

Pareggio senza gol per il San Vitaliano sul terreno di gioco della Forza e Coraggio. Un gol di Falco fa volare il Marigliano, successo in trasferta nella tana dello Sporting Pietrelcina.

Forza e Coraggio-San Vitaliano 0-0

Sporting Pietrelcina-FC Marigliano 0-1, Falco (M)

Cimitile-Saviano domenica 5 novembre ore 14.30

Heraclea-Terzigno domenica 5 novembre ore 15.00

Girone D

Vittoria all'inglese per la Virtus Stabia contro la Temeraria. Nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Fortunato, gli ospiti si affermano con i sigilli di Chirullo e Di Ruocco.

Temeraria-Virtus Stabia 0-2, Chirullo (VS), Di Ruocco (VS)

Agerola-Centro Storico Salerno domenica 5 novembre ore 14.30