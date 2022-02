Verso Juve Stabia-Monopoli: le probabili formazioni e dove guardare il match in tv

Serie C Girone C

Ventinovesimo appuntamento stagionale. La Juve Stabia di Stefano Sottili si appresta ad aprire i battenti del Girone C di Serie C. Nel primo match di giornata, le Vespe ospiteranno il Monopoli allo Stadio Romeo Menti. I gialloblè, che hanno salvato la panchina del mister, sono reduci dalla vittoria col tris contro la Vibonese. Un successo che ha messo momentaneamente fine ai malumori delle ultime settimane. Eppure, gli esami per i campani non sono terminati e il test biancoverde rappresenta un valido banco per confermarsi. Il momento degli ospiti, d'altra parte, non è positivo: la formazione allenata da Alberto Colombo sta attraversando il periodo più complicato della stagione. Appena un punto conquistato nelle ultime cinque partite, ben quattro sono le sconfitte rimediate. E il crollo in classifica si è concretizzato. Entrambe, nel confronto di Castellammare, vanno dunque a caccia di un risultato utile per rilanciarsi verso gli obiettivi prefissati ad avvio campionato.

Un solo indisponibile per mister Sottili che dovrà fare a meno dell'esperto Troest in retroguardia. Persistono i ballottaggi in diverse zone del campo, ma la conferma del modulo sembra certa. Onnipresente Dini tra i pali con Peluso sulla destra e Panico più di Dell'Orfanello sulla sinistra. In zona centrale, invece, dovrebbero agire Caldore e Tonucci. Altobelli in vantaggio su Davì per un ruolo in mediana accanto a Scaccabarozzi, la trequarti di riferimento viaggia per la partenza dal primo minuto. Il terminale offensivo dovrebbe essere ancora Eusepi, con Evacuo intenzionato a scattare dall'inizio.

Colombo, dal canto suo, non avrà a disposizione gli infortunati Hamlili e Basile. Out anche lo squalificato Guiebre. Sono 23 gli elementi convocati dal tecnico per la trasferta sul rettangolo verde del Menti. L'assenza della freccia sulla sinistra spinge il trainer biancoverde a valutare due ipotesi: l'utilizzo di Mercadante, dirottato più avanti rispetto alla consueta posizione, o lo schieramento di un esterno puro, con Novella favorito. Confermato il 3-5-2, Vassallo sarà in cabina di regia e coadiuvato da Piccinni e Langella. Starita e Grandolfo guidano il reparto offensivo.

Il fischio d’inizio tra Juve Stabia e Monopoli è fissato per le ore 14.00 di sabato 26 febbraio. La partita sarà visibile in diretta tv sui canali Rai Sport e sulla piattaforma streaming Eleven Sports che detiene i diritti della Serie C.

Juve Stabia (4-2-3-1): Dini, Peluso, Caldore, Tonucci, Panico, Altobelli, Scaccabarozzi, Bentivegna, Stoppa, Ceccarelli, Eusepi. A disposizione: Russo, Cinaglia, Donati, Esposito, Dell'Orfanello, Erradi, Davì, Guarracino, Schiavi, De Silvestro, Della Pietra, Evacuo. Allenatore: Sottili

Monopoli (3-5-2): Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Viteritti, Piccinni, Vassallo, Langella, Novella; Starita, Grandolfo. A disposizione: Guido, Pambianchi, Fornasier, Romano, Morrone, Bussaglia, Nina, Natalucci, Quaini, Rossi, D'Agostino, Borrelli. Allenatore: Colombo