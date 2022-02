Serie C/Girone C - La Juve Stabia supera l'esame Vibonese: tris delle Vespe al Menti

Serie C Girone C

Un momento complicato da mettere alle spalle. La Juve Stabia di Stefano Sottili, nella sfida di recupero valida per la terza giornata di ritorno del Girone C, attende la Vibonese allo Stadio Romeo Menti. Gialloblè reduci da tre ko di fila e con l'obbligo di riscattarsi in quella che si prospetta una gara spartiacque della stagione. Per i rossoblù, ultimi in classifica, sarà necessario conquistare un risultato utile per avvicinarsi al traguardo salvezza.

La cronaca si apre con un rasoterra di Stoppa al 4', Marson blocca a terra. Qualche secondo dopo, diagonale insidioso di Ceccarelli e risposta dell'estremo difensore. I guantoni del numero 22 sono attenti altresì all'8' su un destro a giro di Bentivegna. La partita fatica a decollare, nella parte centrale del primo tempo non ci sono opportunità colossali e l'equilibrio è padrone del campo. Al 28' Curiale si costruisce una chance interessante: aggancio e girata, il destro è largo e non preciso. Passata la mezz'ora, i ragazzi di Orlandi sfiorano il vantaggio con una pennellata di Blaze che si stampa sulla traversa. Nelle battute finali del primo tempo, un legno anche per le Vespe colpito da Ceccarelli in seguito a una deviazione di Marson.

Non ci sono cambi al rientro sul manto erboso, gli allenatori confermano gli uomini d'avvio gara. Al 50' Stoppa controlla il pallone in area e prova ad impensierire Marson: il portiere rossoblù è provvidenziale. Trascorre un minuto e Ceccarelli, direttamente da angolo, impatta ancora sulla traversa. Al 55' la Juve Stabia va in vantaggio con Bentivegna. Lancio di Stoppa, Suagher buca l'intervento: il dieci di casa scavalca Marson e insacca. Al 63' occasione per la Vibonese, il colpo di testa di Blaze va fuori di un soffio. Al 74' una girata di Eusepi è imprecisa, sul versante opposto la truppa di Orlandi pareggia con una botta di Ngom che trafigge Dini. Al 79' Basso atterra Panico, l'arbitro assegna il penalty. Dagli undici metri si presenta Eusepi che non fallisce. Nel finale il punteggio cambia ancora con Stoppa: il destro del fantasista batte Marson per la terza volta. Al triplice fischio, la Juve Stabia ritrova il bottino pieno e supera l'esame Vibonese.

Il tabellino

Juve Stabia (4-2-3-1): Dini; Peluso (92' Davì), Tonucci, Caldore, Panico; Schiavi (86' Scaccabarozzi), Altobelli; Bentivegna, Stoppa, Ceccarelli (82' Esposito); Eusepi (86' Evacuo). A disposizione: Russo, Cinaglia, Dell'Orfanello, Erradi, Squizzato, Guarracino, De Silvestro, Della Pietra. Allenatore: Stefano Sottili.

Vibonese (3-5-2): Marson; Suagher, Risaliti, Mahrous; Corsi, Basso (87' Volpe), Zibert (76' Bellini), Cattaneo (87' La Ragione), Blaze (63' Gelonese); Ngom (76' Grillo), Curiale. A disposizione: Mengoni, Polidori, Panati, Carosso, Benkhalqui. Allenatore: Nevio Orlandi

Arbitro: Marco Ricci di Firenze

Marcatori: 55' Bentivegna (JS), 75' Ngom (V), 80' Eusepi (JS), 95' Stoppa (JS)

Ammoniti: Peluso, Esposito, Caldore, Stoppa (JS), Corsi, Blaze, Gelonese, Suagher, Risaliti (V)