Verso Campobasso-Turris: le probabili formazioni e dove guardare la partita in tv

Serie C Girone C

Il rendimento casalingo invertito, l'obiettivo è sbloccarsi in trasferta. Il successo contro il Foggia come trampolino di lancio per la Turris di Bruno Caneo, attesa dalla prova in esterna sul rettangolo verde del Campobasso. Dopo le sconfitte di Monopoli, Latina e Palermo, la compagine biancorossa sarà ospite dei rossoblù allo Stadio Nuovo Romagnoli. Per i Corallini sarà fondamentale sovvertire la tendenza delle ultime uscite lontane dall'impianto di Torre del Greco. Sul suolo molisano va in scena un confronto tra due compagini in lotta per traguardi differenti.

I campani vanno alla ricerca di lunghezze utili per scalare la graduatoria in griglia playoff e rilanciarsi in seguito alla recente flessione. I risultati prima della gara interna coi rossoneri, infatti, sono stati negativi e il gruppo è scivolato tra le contendenti per una posizione favorevole. I Lupi, dal canto loro, sono chiamati a riscattare il ko col Monterosi: in palio ci sono punti preziosi in ottica salvezza. Mancano ancora diverse ore alla partita ed entrambi gli allenatori stanno riflettendo sui migliori schieramenti da gettare in campo dall'inizio.

Mister Cudini dovrò fare a meno di Emmausso e Zamarion, ambedue ai box per problemi fisici. Rispetto all'ultima contesa, il tecnico potrebbe apportare qualche modifica. Confermato Raccichini tra i pali, Sbardella e Pace verso la titolarità sulle corsie con la coppia Menna e Dalmazzi al centro. In mediana, lo staff è pronto a confermare Tenkorang, Bontà e Persia. Ballottaggio tra Candellori e Merkaj nel settore offensivo, Rossetti e Liguori quasi sicuri del posto.

Assenze altresì per Caneo che non recupera Finardi, alle prese con un leggero stiramento al flessore della coscia sinistra. Restano fuori anche l'indisponibile Esempio e gli squalificati Longo e Ghislandi. Il trainer di Alghero ritrova Manzi per il reparto arretrato, aggregati alla prima squadra i classe 2004 Nocerino e Primicile. Ballottaggio tra Di Nunzio e Sbraga nel ruolo di centrale della difesa a tre, nella posizione di braccetto di sinistra dovrebbe scalare Varutti. Nunziante e Loreto puntano alla casacca di partenza sulle zone laterali. Il tridente non dovrebbe subire variazioni.

Il fischio d'inizio di Campobasso-Turris è stato anticipato alle ore 14.30, il match sarà visibile su Eleven Sports, la piattaforma streaming che detiene i diritti televisivi della Serie C.

Campobasso (4-3-3): Raccichini, Sbardella, Menna, Dalmazzi, Pace, Tenkorang, Bontà, Persia, Candellori, Rossetti, Liguori. A disposizione: Coco, Vanzan, Magri, Fabriani, Martino, Ladu, Nacci, Merkaj, Di Francesco, Bolsius. Allenatore: Cudini

Turris (3-4-3): Perina, Manzi, Sbraga, Varutti, Loreto, Franco, Tascone, Nunziante, Giannone, Santaniello, Leonetti. A disposizione: Abagnale, Colantuono, Di Nunzio, Lame, Zanoni, Bordo, Iglio, Primicile, Zampa, D'Oriano, Nocerino, Pavone. Allenatore: Caneo