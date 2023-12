La capolista Juve Stabia guarda al mercato, un attaccante sulla lista del ds Lovisa

La Juve Stabia prepara i primi interventi sul mercato. Dopo aver chiuso il girone d’andata del campionato in testa alla classifica, con un vantaggio di sette lunghezze sulla prima inseguitrice, la Casertana, la squadra di Guido Pagliuca - pronta a riprendere la preparazione in vista del debutto nel 2024 contro il Monterosi - guarda anche ai rinforzi invernali. Elementi funzionali al progetto e all’idea di gioco del mister, senza stravolgere l’identità ormai consolidata delle vespe. Il direttore sportivo Matteo Lovisa, già protagonista in estate con acquisti mirati e adatti al contesto, pensa ai potenziali interpreti da regalare al suo tecnico. Il reparto in cui la Juve Stabia cercherà di operare è l’attacco, con il profilo di Edgaras Dubickas in cima alla lista dei desideri. Oggi al Catania ma di proprietà del Pisa, il centravanti classe 1998 è finito nel mirino dei gialloblè, intenzionati a potenziare la batteria offensiva. Il venticinquenne di Marijampole ha collezionato 16 presenze complessive e un solo gol (in Coppa) con gli etnei. Non mancano ulteriori compagini interessate, ma il club di Castellammare è sulle tracce di Dubickas e vuole provare ad anticipare la concorrenza.