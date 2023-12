Il Sorrento rallenta la Casertana, buon punto per i rossoneri. E la Juve Stabia ringrazia

Serie C Girone C

Il Sorrento muove ancora la sua classifica. Dopo il successo sul campo del Catania, la squadra di Vincenzo Maiuri conquista un punto contro la corazzata Casertana allo stadio Viviani di Potenza. La brigata di Vincenzo Cangelosi passa in vantaggio con Damian ad inizio partita, i padroni di casa sono bravi a restare aggrappati al match e ad agguantare il pari con Ravasio. Bottino utile per l’obiettivo salvezza per i costieri, i falchetti salgono in seconda posizione ma scivolano a -7 dalla Juve Stabia capolista.

Alla prima occasione del match la formazione rossoblù sblocca il risultato. Ci pensa Damian a portare in vantaggio i suoi dopo una respinta corta della difesa al 9’: il centrocampista si fa trovare pronto e supera Del Sorbo sul palo lontano. Il vantaggio galvanizza gli ospiti che ci provano anche al 12’ con un mancino a giro di Taurino dal limite, l’estremo difensore si rifugia in angolo. Al 23’, sugli sviluppi di un piazzato di Anastasio, Proietti fa partire un destro al volo che termina di un soffio a lato della porta. I rossoneri tentano di replicare dopo la mezz’ora con un cross di Loreto per Ravasio, l’attaccante anticipa tutti ma non impensierisce Venturi. Diverse interruzioni e proteste sul rettangolo verde del Viviani durante la frazione iniziale, all’intervallo le squadre vanno a riposo con la Casertana avanti nel punteggio.

Il Sorrento non ci sta e in avvio di ripresa sfiora subito il pareggio con Bajde che riceve da Blondett, aggira Venturi e a manca il bersaglio. Passano pochi secondi e la squadra di Maiuri aggancia l’1-1. Il gambiano va via sulla fascia e serve Ravasio: il numero 91 batte il portiere con il sinistro. Al 54’ reazione dei rossoblù con un destro di Casoli da lontano, nessun problema per Del Sorbo. Sul capovolgimento di fronte, De Francesco vince un contrasto e conclude: una deviazione fa arrivare la palla lentamente tra i guantoni di Venturi. Al 72’ Curcio inventa per Tavernelli con un ottimo filtrante e l’ex Cittadella incrocia, Del Sorbo si distende e neutralizza. All’82’, su un traversone dalla sinistra, La Monica si coordina per il tiro di prima intenzione ma manda alto. Poco altro nel finale, il risultato non cambia più fino al triplice fischio.

Il tabellino

Sorrento (4-3-3): Del Sorbo; Todisco (88’ Di Somma), Blondett, Fusco, Loreto (88’ Colombini); Cuccurullo (77’ Messori), De Francesco, Vitale (77’ Martignago); La Monica, Ravasio, Badje (58’ Scala). A disp. D'Aniello, Oliva, Bonavolontà, Vitiello, Kone, Caravaca. All. Maiuri

Casertana (4-3-3): Venturi; Calapai, Celiento, Sciacca, Anastasio; Toscano, Proietti, Damian (78’ Carretta); Tavernelli, Taurino (46’ Casoli), Curcio (78’ Montalto). A disp. Marfella, Ploskonos, Soprano, Matese, Galletta, Paglino, Turchetta, Cadili. All. Cangelosi

Arbitro: Mattia Ubaldi di Roma 1

Marcatori: 9’ Damian (C), 47’ Ravasio (S)

Ammoniti: Badje, Cuccurullo (S), Damian, Anastasio, Sciacca (C)