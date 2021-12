Giugliano, nuovi volti tra i Tigrotti: Ferrari ed Emmanouil sono gialloblù. Quattro calciatori ai saluti

Forze fresche dal mercato. Il Giugliano non si accontenta della prima posizione in classifica e, nonostante una rosa ben collaudata, si assicura le prestazioni di due calciatori. La formazione di mister Giovanni Ferraro, infatti, potrà contare su altre due pedine di spessore. I Tigrotti, con una duplice operazione in entrata, hanno acquistato le prestazioni sportive di Nicola Ferrari e di Vasilios Emmanouil. Il primo è un centravanti classe 1989, con una grande esperienza alle spalle e reduce dall'esperienza con la casacca della Sanremese. Il secondo, più giovane del collega ma ugualmente utile alla causa, andrà a rinforzare il reparto centrale del rettangolo verde:

"Il Giugliano Calcio è lieto di comunicare a tutti gli organi di informazione e ai propri tifosi, di aver acquistato il diritto delle prestazioni sportive dell’attaccante classe 1989, Nicola Ferrari. Il calciatore nella prima parte di stagione ha vestito la maglia della Sanremese, totalizzando 14 presenze e 3 reti. Contestualmente la società comunica di aver acquistato il diritto delle prestazioni sportive del centrocampista classe 1993, Vasilios Emmanouil. Il calciatore nella prima parte di stagione ha vestito la maglia della Polisportiva Santa Maria, totalizzando 13 presenze complessive e una rete".

Non mancano gli addii in casa gialloblù. Il Giugliano si è separato da Leo Abreu, Tomas Flores, Giuseppe Fornito e Adam Mekki. I quattro, non centrali nel progetto di Ferraro, ripartiranno da nuovi lidi. Ringraziamento e saluti tra le parti, la rosa partenopea subisce dunque delle modifiche sostanziali.