La Puteolana pesca nell'organico della Frattese: Catinali e Grieco approdano tra i Diavoli Rossi

Un doppio innesto per alzare ulteriormente il tasso qualitativo del reparto centrale del campo e offrire maggiori soluzioni in vista del prosieguo del campionato. La Puteolana si muove dal mercato e, contemporaneamente agli acquisti, va a togliere due elementi importanti dalla rosa della Frattese. I granata, infatti, hanno chiuso una duplice trattativa per il centrocampo. Edoardo Catinali e Nicolas Grieco, entrambi reduci dall'esperienza con la divisa nerostellata, arrivano alla corte dei Diavoli Rossi.

Il classe 1982 ha alle spalle un curriculum importante e con numerose apparizioni tra le diverse categorie, dalla Serie C alla D: "L’Asd Puteolana 1902 comunica alla tifoseria e gli organi di stampa l’ingaggio in granata di Edoardo Catinali. Centrocampista di grande esperienza, classe 1982, vanta un curriculum di grande spessore. Oltre 500 le presenze tra Professionisti e Dilettanti. Per lui inoltre cinque vittorie di campionato con le maglie di Taranto, Grosseto, Sicula Leonzio, Real Vicenza ed Unicusano Fondi. Negli ultimi mesi ha vestito la maglia della Frattese mentre nella seconda parte dello scorso anno ha stazionato a Pozzuoli. Rinforzo di esperienza a qualità per il centrocampo dei Diavoli Rossi".

Il ventiduenne, dopo l'avventura quadriennale con la casacca del Portici, si è messo in mostra con Sessana e Frattese: "L’Asd Puteolana 1902 comunica alla tifoseria e gli organi di stampa l’arrivo in granata di Nicolas Grieco. Classe ‘99, ha alle spalle un bagaglio di oltre 70 presenze in Serie D, collezionate durante le quattro stagioni vissute col Portici. Per lui da segnalare l’esperienza passata alla Sessana, e negli ultimi mesi, alla Frattese. Un colpo per il centrocampo granata, con il ds Pirone che si assicura una nuova pedina a disposizione di mister Marra".

La Puteolana, dunque, potrà contare su altre pedine di livello per la categoria. L'obiettivo promozione è ampiamente alla portata e la società si sta adoperando per rinvigorire l'organico. Il tecnico Marra avrà a disposizione due profili di indubbie qualità, Catinali e Grieco si legano ai flegrei per la seconda parte di stagione.