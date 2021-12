Afragolese, rinviata ancora la partita con la Torres

Un rinvio, il secondo in poche settimane. Afragolese e Torres devono rimandare ancora l'appuntamento che le vedrà protagoniste. Le due compagini, dopo il posticipo dello scorso 6 dicembre a causa del dilagare del Covid-19 in casa sarda, non scenderanno in campo neanche il prossimo 5 gennaio. A comunicarlo è stata la stessa società partenopea con una nota ufficiale: alla base c'è l'imperversare del virus nel mondo dilettantistico.

La richiesta, questa volta, è arrivata direttamente dal sodalizio campano in merito alle disposizioni di emergenza: "L'Afragolese 1944, comunica a tutti gli organi di informazione ed ai propri tifosi, che la partita di recupero tra Afragolese e Torres valevole per la tredicesima giornata e prevista per Domenica 5 Gennaio, è stata nuovamente rinviata a data da destinarsi dal Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, a seguito della richiesta della società campana relativa alle disposizioni di emergenza Covid-19".

Due squadre in cima alla classifica e che lottano per obiettivi importanti. L'Afragolese, terza momentanea in classifica, dovrà affrontare la seconda della classe. Tuttavia, bisognerà attendere ulteriormente per il confronto diretto.