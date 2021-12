Barano, doppio colpo in chiave salvezza: i bianconeri acquistano Alcazar e Bocchetti

Acquisti dal mercato per rinvigorire la rosa e farsi trovare pronti per la seconda parte della stagione. Il Barano, in un momento complicato per quanto riguarda la classifica, si muove e fa registrare altri due movimenti in ingresso. Elementi che portano freschezza e nuove energie per gli isolani, in lotta nella zona bassa della graduatoria e invischiati in piena fascia retrocessione. Penultima posizione, distacco di cinque lunghezze dal Sant'Antonio Abate e dalla griglia playout. Appena due vittorie e ben undici sconfitte, con un solo pareggio all'attivo, per i bianconeri dopo quattordici gare disputate.

La società, dunque, vuole migliorare l'organico e si è assicurata le prestazioni di Manuel Alcazar e di Vincenzo Bocchetti: "L’A.S.D. Barano Calcio è lieta di comunicare di aver raggiunto l' accordo per le prestazioni sportive di Manuel Alcazar e Vincenzo Bocchetti". Il primo è un centrocampista di origine iberica e con grande tasso qualitativo: "Manuel Alcazar, classe 1995, è un centrocampista centrale di nazionalità spagnola dotato di grande personalità e buona tecnica, fortemente voluto dalla società e reduce dall’esperienza nel girone A di Eccellenza con la Polisportiva Grotta". Il secondo è un'ala abile anche in fase di copertura: "Vincenzo Bocchetti, classe 2002, è un esterno d’attacco ma che si può disimpegnare anche come terzino sinistro. Mancino, dotato di una buona corsa e forza, Bocchetti è un prodotto del settore giovanile della Cavese e nella prima parte di stagione ha indossato le maglie di Acerrana in Eccellenza e di Nola in Serie D prima di accostarsi a Barano".

I due vanno a puntellare la rosa di mister Isidoro Di Meglio per il prosieguo del campionato nel Girone B di Eccellenza. Gli Aquilotti si accaparrano le prestazioni di due elementi di esperienza, qualità e talento. Si prospettano all'orizzonte ulteriori pedine in ingresso per il Barano.