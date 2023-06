Eccellenza - Pompei e Acerrana, ufficializzati gli sponsor tecnici per la prossima stagione

Per gli impegni ufficiali bisognerà ancora attendere, ma alcune squadre del prossimo campionato di Eccellenza sono già molto attive. Programmi estivi, calciomercato, conferme e partnership. Il Pompei del presidente Francesco Mango, dopo aver annunciato Maradona Jr in panchina, ha rinnovato il rapporto col marchio Givova. Nelle scorse ore c'è stata anche la presentazione ufficiale, con il numero uno rossoblù che ha riferito: "Sono emozionato, speriamo di realizzare il sogno promozione e di festeggiare assieme: sarebbe stupendo. Dico grazie a Givova che è vicina al club e mi ha sempre dato una mano".

Anche in casa Acerrana, arrivata la comunicazione della scelta di Giovanni Sannazzaro per la panchina, è stato ufficializzato lo sponsor tecnico per la prossima annata. Sarà ancora la Zeus Sport ad accompagnare la stagione del Toro, prolungato dunque il rapporto con l'azienda che, da oltre vent'anni, produce abbigliamento sportivo per importanti club legati al calcio nazionale e internazionale.