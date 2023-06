Maradona Jr: "Ho iniziato da due anni, sono stato scelto per il calcio proposto. Ho il patentino e tanti dovrebbero rispettarlo"

Giornata di presentazione per il Pompei. Il nuovo allenatore rossoblù, Diego Armando Maradona jr, è intervenuto in conferenza stampa dal Centro Commerciale La Cartiera. Accanto al presidente Francesco Mango e al direttore sportivo Roberto Guadagnuolo, l’ex Napoli United ha rilasciato alcune dichiarazioni:

“Un ringraziamento particolare va alle persone che hanno reso possibile questo: al presidente Mango, al direttore Guadagnuolo e al mio staff, senza non sarei qui. Grazie soprattutto ai calciatori che ho allenato, hanno dato l’anima e hanno permesso che io potessi approdare in una piazza così importante. Il mio grande orgoglio è che sono stato scelto per il calcio che abbiamo proposto in questi due anni. Sono felice ed emozionato, partirei domani per questa nuova avventura. Posso promettere grande impegno e lavoro costante, spero di ritrovarvi tutti qui a fine anno per la festa promozione. Ho iniziato da due anni a fare l’allenatore, ho il patentino e tante persone che parlano non ce l’hanno: dovrebbero già rispettare questo. Non so cosa potevamo fare di più, al primo anno abbiamo fatto il miglior risultato della storia della società che allenavamo (Napoli United, ndr). Più di quello, potevamo poco. Il secondo anno, la società ha avuto difficoltà economiche, ma non ci nascondiamo: sicuramente non siamo arrivati all’obiettivo. L’errore grande che facciamo è giudicare le persone da ciò che vincono, io le giudico da ciò che sono e dal lavoro che svolgono. Sono abituato allo scetticismo, sono tranquillo”.

Si avvicinano anche i primi colpi di mercato per il Pompei. Il sodalizio rossoblù ha chiuso ormai le trattative per i difensori Rosario Di Girolamo e Dario Balzano, reduci rispettivamente dalle esperienze con San Marzano e Savoia. A confermarlo Maradona Jr: “Un messaggio a Balzano e Di Girolamo: devono allenarsi e arrivare pronti”.