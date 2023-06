Pompei, il presidente Mango: "Pronti a ripartire per una stagione che ci rivedrà protagonisti"

Una stagione chiusa con la sconfitta nella finale playoff del Girone A di Eccellenza Campania contro lo Sporting Club Ercolanese, ma in casa Pompei si respira volontà di ripartenza immediata. Messa da parte l'ultima annata, che non ha rispettato pienamente le ambizioni prefissate l'estate scorsa, la compagine rossoblù è già all'opera per il futuro. Il presidente Francesco Mango ha fatto chiarezza:

"Amici sportivi e popolo rossoblu, dopo un'attenta e meticolosa riflessione, sono e siamo pronti a ripartire per una nuova stagione calcistica che di certo ci rivedrà protagonisti. Ora però ho bisogno di tutti voi e chiedo umilmente ancora una volta il fattivo sostegno di tutte le forze istituzionali e imprenditoriali pompeiane per costruire qualcosa di bello che possa regalare un sogno a tutta la Città di Pompei. Io di sicuro ci metterò, senza ombra di dubbio, tutto il mio entusiasmo e massimo impegno perché Io come voi desidero e voglio vincere. Aggiungere altro sarebbe superfluo, pertanto non mi resta che concludere, urlando come da sempre forza Pompei".