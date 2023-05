Pompei, mister Masecchia ai saluti: "Finisce questa significativa esperienza in rossoblù"

Si conclude la parentesi di Giovanni Masecchia sulla panchina del Pompei. Il tecnico, con una lettera condivisa sui canali social del club, ha annunciato la separazione. Il percorso dei rossoblù si è interrotto nella finale playoff del Girone A di Eccellenza, con la sconfitta casalinga contro l'Ercolanese. La società del presidente Francesco Mango è già a caccia del sostituto. Queste le parole di Masecchia:

"È finita questa breve, ma per me molto significativa esperienza col Pompei, una grande e gratificante avventura per tutto ciò che ho ricevuto da società, giocatori, ambiente e pubblico. Questi sono colori che mi rimarranno sempre nel cuore, ma sappiamo che il calcio è fatto di scelte e di programmi, che devono avere intesa ed unità d’intenti, rispettando le idee di tutti, soprattutto della società. Nella vita non si sa mai… Un giorno potremmo rincontrarci, ancora più forti di prima! Auguro a questa società e a tutti i pompeiani le migliori fortune, sarò sempre un vostro tifoso".