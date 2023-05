Pompei, Mango: "Smentisco le ultime voci, la mia priorità è restare qui"

Campionato ormai concluso, stagione alle spalle: per il Pompei sono stati mesi di lavoro costante. Una dedizione quotidiana che ha portato la squadra rossoblù, allenata da mister Giovanni Masecchia, a giocarsi la finale playoff nel Girone A di Eccellenza. L’epilogo non è stato dei migliori, con la sconfitta allo Stadio Bellucci nel derby degli scavi contro l’Ercolanese. La società del Presidente Francesco Mango però non ha intenzione di fermarsi ed è già all’opera in vista della prossima annata. Iin attesa di completare lo staff dirigenziale dopo la separazione dal direttore sportivo Orlando Stiletti, il patron ha alzato la voce dopo le indiscrezioni circa una presunta separazione dalla piazza: “Ora basta. In riferimento alle continue e ripetute voci degli ultimi giorni, dove ho ricevuto anche offese personali, di un mio possibile interessamento a fare calcio in altre città, smentisco categoricamente il tutto e nello stesso tempo ribadisco che la mia priorità, se ci sono tutti e ancora i presupposti, è e resta sempre Pompei. Altrimenti non c’è scritto da nessuna parte che devo fare per forza calcio, anzi vi aggiungo che sono pronto anche a fermarmi e dedicarmi ancora di più alla mia azienda e alla mia splendida famiglia”.