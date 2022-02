Eccellenza Campania/Girone C - Doppiette per Petricciuolo e Guidoni: il Vico Equense supera il Buccino Volcei

Diciannovesima giornata del Girone C di Eccellenza. Al Campo Sportivo Comunale di Massaquano va in scena il confronto tra il Vico Equense e il Buccino Volcei. Padroni di casa a caccia di punti pesanti in ottica playoff e per l'aggancio in classifica proprio ai danni degli avversari odierni.

Partenza equilibrata tra le due formazioni che si studiano prima di colpire. Il vantaggio è degli ospiti che approfittano di un calcio piazzato dal limite per sbloccare il parziale: ci pensa Troiano al 10' a trovare l'angolo vincente con una traiettoria che scavalca la barriera. I rossoneri restano in attacco, ma al 17' incassano il pareggio. Ci pensa Petricciuolo a raccogliere il pallone, ad accentrarsi dalla sinistra e scaricare un destro in porta. Nella seconda parte del primo tempo si scatena Guidoni che completa la rimonta al 25': l'attaccante riceve da Petricciuolo, manda fuori tempo il marcatore e libera un mancino preciso dal limite. Nel recupero, ancora Guidoni cala il tris: il numero 9 va in contropiede, brucia in velocità il difensore e davanti a Pergamena non sbaglia.

La ripresa si inaugura con la rete del Buccino Volcei che accorcia e riapre la sfida. Al 48' Troiano imbuca con un gran servizio per Senatore che calcia di prima intenzione e scavalca Cetrangolo. I rossoneri vanno alla ricerca di un pareggio che avrebbe il sapore dell'impresa, gli azzurro-oro cercano di tenere gli avversari distanti dall'area di rigore. Soltanto a nove dal termine, Petricciuolo chiude definitivamente i giochi. Il centravanti di mister Ferrara approfitta di un retropassaggio errato e col pallonetto supera Pergamena in uscita. Termina 4-2 al Comunale, il Vico Equense si assicura la vittoria e tre punti fondamentali per la bagarre in griglia playoff.