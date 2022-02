Eccellenza Campania/Girone B - Poker della Puteolana alla Maddalonese

Il pareggio in trasferta contro il Mondragone da riscattare. E un'altra avversaria casertana da superare. Per la Puteolana di mister Marra c'è l'esame Maddalonese da affrontare allo Stadio Domenico Conte. Blindare la prima posizione in classifica e approfittare del passo falso del Savoia: è questo l'obiettivo odierno dei Diavoli Rossi, spinti dalla volontà di dimenticare l'ultimo risultato non esaltante.

All'iniziale equilibrio sul rettangolo verde risponde la grinta dei flegrei di sbloccare il risultato. Al quarto d'ora un pasticcio difensivo tra Domingo e il compagno Della Ventura spiana la strada a De Simone che conquista la sfera, entra in area e sigla il vantaggio da mattonella invitante. Gli ospiti provano ad imbastire opportunità importanti in chiave offensiva, ma la retroguardia partenopea non rischia. Nella ripresa, la Puteolana approfitta dell'espulsione di Capogrosso e, come un tornado, si abbatte mettendo a segno altre tre reti. Al 55' Evacuo sfrutta l'iniziativa di Sardo dalla destra e insacca alle spalle di Domingo: il numero 7 concretizza una manovra generata da una punizione di Amelio che si infrange sul legno alto della porta. Al 67' Grezio cala il tris con un colpo di testa preciso su assit di Gioielli. Al 74' Di Giorgio timbra il poker dopo una disattenzione della retroguardia casertana e infila nel sacco a porta sguarnita. Il match del Conte termina 4-0, la Puteolana blinda la vetta mentre la Maddalonese resta a quota 26 punti.

Il tabellino

Puteolana: Maiellaro, Sardo, Amelio, Petrarca, Sica, Fontanarosa, Marigliano, De Simone, Di Lorenzo, Evacuo, Grezio. A disposizione: Caparro, Scotti, Rinaldi, Balzano, Di Napoli, Viola, Porcaro, Accietto, Gioielli, Guarracino, Di Giorgio. Allenatore: Marra

Maddalonese: Domingo, Percope, Capogrosso, Colella, De Rosa, Della Ventura, Pingue, Gugliemo, Barletta, Fava, Di Costanzo. Allenatore: Maresca

Arbitro: Bruno Tierno di Sala Consilina

Marcatori: 14' De Simone (P), 55' Evacuo (P), 67' Grezio (P), 74' Di Giorgio (P)