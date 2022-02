Eccellenza Campania/Girone A - Prevete fa volare la Palmese: superata l'Acerrana nel derby

Un solo lampo, un guizzo a undici dal termine. La Palmese si prende la scena allo Stadio Comunale di Ottaviano e supera l'Acerrana nel derby. Una vittoria di misura per i ragazzi di Mario Pietropinto che battono di misura la brigata di Vincenzo Di Buono e rafforzano la leadership in vetta alla classifica del Girone A di Eccellenza.

Primo tempo di grande stabilità. I rossoneri provano a condurre la partita, ma i granata non ci stanno e tentano di costruire azioni pericolose fin da subito. Per i locali, dunque, l'obiettivo è non scoprirsi e attendere il momento giusto per colpire. Prima occasione creata dagli ospiti che sfiorano la rete con una conclusione che impatta l'incrocio. Sul versante opposto è Nunziata a neutralizzare le giocate di Sorrentino e compagni. Non succede nulla di particolare durante la frazione iniziale, ci sono da segnalare le proteste del Toro per un possibile tocco di mano nell'area della squadra di casa. Ad avvio secondo tempo, è la Palmese a chiedere un calcio di rigore: il direttore di gara lascia proseguire e non segnala irregolarità. Gli attaccanti rossoneri provano a colpire, le iniziative sono imprecise. Rispondono i granata con conclusioni di facile lettura per Stasi. Al 79' la truppa di Pietropinto sblocca il risultato. Traversone di Siano, Prevete prende il tempo e stacca: Nunziata non riesce a sventare la minaccia e il pallone si deposita in rete. Nel finale, entrambe le compagini hanno l'opportunità per cambiare ancora il risultato: al triplice fischio è 1-0 al Comunale.

Il tabellino

Palmese: Stasi, Todisco, Romano, Mautone, Siano, Prevete, Pontillo, Fusco, Cozzolino, Infimo (88' Barbarisi), Sorrentino (65' Palumbo). A disposizione: Munao, Cardone, D'Oriano, Arzeo, Guarro, Vergara, Perna. Allenatore: Pietropinto

Acerrana: Nunziata, Liguori, Viglietti, Esposito, Vitale (61' Suppa), Castellano, Gatta (90' Carannante), Russo (85' Credentino), Labriola (72' Guidone), Pisani, Longo (61' Minicone). A disposizione: Lombardi, Esposito, Capuozzo, Minucci. Allenatore: Di Buono

Arbitro: Francesco Martini di Valdarno

Marcatori: 79' Prevete (P)

Ammoniti: Cozzolino (P), Vitale, Esposito, Gatta (A)