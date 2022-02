Eccellenza Campania/Girone B - Ok Ischia al Mazzella contro la Neapolis: De Luise, Trofa e D'Antonio in gol

Squadra in casa

Diciannovesima giornata del campionato di Eccellenza. Nel Girone B spicca il confronto tra l'Ischia di Angelo Iervolino e la Neapolis di Giovanni Peluso. Isolani a caccia del bottino pieno per accrociare sul Savoia e agganciare il Napoli United, ospiti intenzionati a conquistare un risultato utile in chiave salvezza.

La cronaca si apre con un colpo di testa di Barretta dopo quattro giri di cronometro, Mazzella si rifugia in angolo. Sul versante opposto è Castagna a scaricare un destro dalla distanza: la traiettoria non è precisa. Al 20' ancora imprecisione per i gialloblù locali con lo stacco di Pistola su suggerimento di Florio. Al 24' De Luise, al primo sigillo stagionale, approfitta dell'assistenza di Sogliuzzo e sblocca il risultato. Dopo tre giri di orologio, Pistola si divora il raddoppio su suggerimento dell'autore del gol. Le ultime occasioni del primo tempo sono un piazzato alto di Sogliuzzo e una botta di De Luise che si scontra con Villanova.

Ad inizio ripresa, l'Ischia fa 2-0. Al 48' Castagna libra un sinistro sul quale Villanova è costretto alla parata. Sulla ribattuta si fionda Trofa che aumenta la distanza nel punteggio. La partita vive di un calo d'intensità e bisogna attendere la metà del secondo tempo per un tentativo della Neapolis con Scuotto. Al 70' il palo ferma la gioia a Castagna, tra il 78' e l'82' D'Antonio vede negarsi il tris da due grandi interventi di Esposito. Nel recupero, però, per l'attaccante c'è gloria: il subentrato trova il varco vincente e timbra il 3-0 definitivo.

Il tabellino

Ischia: Mazzella, Florio (46' Iacono), Buono, Trofa, Chiariello, Di Costanzo, Montanino (73' Cibelli), Castagna, De Luise (83' Filosa), Sogliuzzo (85' Conte), Pistola (68' D’Antonio). A disposizione: Di Chiara, Di Sapia, Muscariello, Pesce. Allenatore: Angelo Iervolino

Neapolis: Villanova, Esposito S., Festa, Lanzillo, Terribile, Minichini (46' Esposito G.), Ferro (40' Di Lillo), Selva, Catena (71' Salazaro), Scuotto, Barretta (78' Galasso). A disposizione: Chiariello, Emma, Vallefuoco, Pirone, Criscuolo. Allenatore: Giovanni Peluso

Arbitro: Alfonso Alfieri di Nola

Marcatori: 24' De Luise (I), 48' Trofa (I), 90' D'Antonio (I)

Ammoniti: Di Costanzo, Conte (I), Esposito S., Ferro (N)