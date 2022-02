Eccellenza Campania/Girone A - La Virtus Campania si rialza: Zerlenga piega il Saviano

Diciannovesimo turno del Girone A di Eccellenza, allo Stadio Paolo Borsellino di Volla si gioca il derby tra Virtus Campania e Saviano. Biancorossi reduci da un periodo non semplice, caratterizzato dalla sconfitta nella finale di Coppa e dai risultati non esaltanti in campionato. Un punto contro la Vis Ariano Accadia, sconfitta nell'infrasettimanale contro l'Audax Cervinara. I neroverdi approdano alla sfida forti del punteggio favorevole contro il Pomigliano.

La disputa di Volla si apre con una giocata di Casillo per Lombardi, quest'ultimo davanti alla porta trova l'opposizione di Avino. Poco più tardi ci prova Cozzolino che controlla, si gira e libera una rasoiata che si spegne sul fondo. Al 25' Avino è ancora provvidenziale su Lombardi. Al 27' D'Ambrosio recupera un pallone, serve Napolitano che - dopo un dribbling - viene buttato giù in piena area. Il direttore di gara Nicola Esposito di Napoli assegna il calcio di rigore: dal dischetto si presenta Zerlenga che spiazza Allocca e sblocca il risultato. Nel finale di frazione, l'autore del gol ha la chance di raddoppiare, ma non impatta bene. Ritmi meno alti nel corso del secondo tempo, la sfida resta equilibrata nonostante il minimo vantaggio del team di Ponticelli. Passata l'ora di gioco è Sabatino a calciare verso lo specchio, la traiettoria è alta. Al 75' D'Ambrosio tenta la conclusione dalla distanza, la mira non è perfetta. Nelle battute conclusive, la Virtus va vicino al 2-0: il palo nega la gioia e Allocca si salva. L'ultimo affondo è dei Lupi, Avino è attento. Al triplice fischio è successo di misura dei biancorossi, ko esterno per i neroverdi.

Il tabellino

Virtus Campania: Avino, Porcaro, Ciaravolo, Rinaldi, Battaglia, Polverino, Ventola (56' Varriale), Avolio, Zerlenga (60' Visciano), Napolitano (70' Fragiello), Puccinelli (36' Cardone). Allenatore: Roseo

Saviano: Allocca, Casillo F., Notaro (79' Lanni), Bracale, Giannino, Ammendola, D’Ambrosio, Casillo G. (45' Sabatino), Lombardi, Cozzolino, Laino (79' Schibano). Allenatore: Belmonte

Arbitro: Nicola Esposito di Napoli

Marcatori: 28' Zerlenga (VC)

Ammoniti: Ciaravolo, Varriale (VC), Laino (S)