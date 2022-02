Eccellenza Campania/Girone B - Ischia di misura sul Sant'Antonio Abate: Montanino uomo copertina

Diciottesima giornata del Girone B di Eccellenza, allo Stadio Vigilante Varone si gioca il confronto tra il Sant'Antonio Abate e l'Ischia. Padroni di casa reduci dal successo prezioso sulla Frattese in extremis nella gara di recupero dell'infrasettimanale, isolani mattatori in esterna sul campo proprio dei nerostellati una settimana fa.

Il match si apre con un mancino di Di Costanzo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la traiettoria è alta sopra la traversa. All'8' punizione di Pistola da mattonella defilata, le torri in area provano la deviazione vincente senza successo. All'11' Sogliuzzo si coordina dalla distanza con una conclusione a sorprendere Alcolino: parabola che si spegne sul fondo. Al 18' i locali vanno in contropiede: Sorriso innesca Tansella che si divora il tap-in. Al 36' si sblocca la sfida. Montanino approfitta di una serie di rimpalli in area e insacca a porta sguarnita.

La ripresa si apre con la protesta dei giallorossi per un mancato calcio di rigore assegnato per trattenuta. I ragazzi di Criscuolo restano in avanti e cercano di far male alla difesa di Iervolino. Il più attivo è il numero 10 Sorriso che, tuttavia, non trova il varco giusto per ristabilire la parità. Al 72' Trofa libera un tiro che termina fuori. Sul ribaltamento di fronte, a dieci giri di lancette dal 90', il direttore di gara annulla un gol alla compagine di casa per fallo in attacco. L'ultimo squillo della partita arriva con D'Antonio nel recupero: il calciatore ospite sbaglia tutto davanti ad Alcolino.

L'Ischia si impone di misura al Varone e conquista tre punti importanti per la volata playoff. Rallenta il Sant'Antonio Abate che manca il sorpasso sulla Neapolis.