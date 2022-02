Eccellenza Campania/Girone B - Capellino fa volare il Napoli United: il Barano cade in casa

Un successo di misura, importantissimo per la zona alta della classifica. Il Napoli United di Gennaro De Francesco batte il Barano di Isidoro Di Meglio e conquista tre punti preziosi in ottica palyoff. Battuta d'arresto per i bianconeri, impegnati nella lotta per la salvezza.

Ospiti che passano in vantaggio dopo undici giri di lancette. Sventagliata di Akrapovic che innesca perfettamente Capellino sulla sinistra: il calciatore, a tu per tu con Mennella, realizza con freddezza lo 0-1. Al 19' calcio d'angolo per gli isolani. Trani prova col destro, la sfera è respinta. Sulla ribattuta si avventa Matarese che spara alle stelle. Al 22' altra chance per il Napoli United con Tomasin che, dalla sinistra, crossa al centro per Capellino. Il pallone arriva a Navarrete, l'incornata è sporcata in angolo. Al 33' una punizione di Barone viene deviata sul fondo. L'ultimo affondo del primo tempo è un tiro di Cittadini respinto. Nella ripresa non cambia il ritmo. Al 65' Errichiello spedisce alto, al 68' Maraolo si esalta intervenendo sul calcio piazzato di Alcazar. L'azione più ghiotta capita sulla testa di Navarrete al 70': Capellino si mette in evidenza sulla sinistra e scodella al centro per l'argentino che centra la traversa. Al 74' Mennella è reattivo su Capellino, un minuto dopo Trani è espulso per somma di ammonizioni. Nel finale ci provano Santoro da una parte e De Stefano dall'altra, ma il risultato non subisce ulteriori modifiche.

Il tabellino

Barano: Mennella, Errichiello, Bocchetti, Ferri, Trani, Mocerino, Scritturale (Esposito), Alcazar, Rubino, Matarese, De Stefano. A disposizione: Castaldi, Diabaka, Tumolillo, Ruffo, Petrone, Cerase, Oratore, Desi. Allenatore: Di Meglio

Napoli United: Maraolo, Santoro, Akrapovic, Tomasin, Pelliccia, Arrulo, Barone, Navarrete (De Marco), Capellino, Oliva (Scheler), Cittadini (Giordano G.). A disposizione: Chianese, Diakhaby, Rossi, Calabrò, Di Gennaro, Schinnea. Allenatore: De Francesco

Arbitro: Palmieri di Avellino

Assistenti: Marcone di Nocera Inferiore, Pipola di Ercolano

Marcatori: 11' Capellino (NU)

Ammonizioni: Alcazar, Matarese e Scritturale (B), Scheler (NU)

Espulso: Trani (B)