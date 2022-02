Eccellenza Campania/Girone B - La Frattese torna al successo: Neapolis superata da Prisco e Orlando

Diciottesima giornata del campionato di Eccellenza, il Girone B propone il confronto tra la Neapolis e la Frattese allo Stadio Alberto Vallefuoco di Mugnano. Due squadre con ambizioni differenti si affrontano negli anticipi del sabato: la formazione allenata da Giovanni Peluso va alla ricerca di punti in chiave salvezza, la brigata di Giovanni Masecchia punta alla vittoria per rilanciarsi nella zona playoff.

È una partita molto più equilibrata rispetto all'andata: un girone fa, infatti, i nerostellati si sono imposti con un netto e schiacciante 7-0. Un risultato largo che ha manifestato la superiorità del team di Frattamaggiore. L'incontro odierno del Vallefuoco è combattuto e bilanciato, nonostante i diversi obiettivi. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta sul campo della capolista Puteolana, gli ospiti arrivano al match con la delusione del recupero contro il Sant'Antonio Abate.

La partita si apre con una punizione dalla trequarti di Cigliano per Signorelli, il numero 10 si coordina al volo ma spedisce alto. Al 13' tiro dalla lunga distanza di Esposito, traiettoria velenosa e, al contempo, imprecisa. Al quarto d'ora si sblocca la sfida. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Signorelli, Prisco approfitta di un rimpallo per insaccare alle spalle di Bardet e per siglare il dodicesimo sigillo in campionato. Al 26' un colpo di testa di Mascolo è largo, nel finale di frazione la Frattese si divora il raddoppio con Signorelli. Manovra corale dei nerostellati: Cigliano per Delle Curti, passaggio perfetto per l'attaccante che non inquadra lo specchio da ottima posizione.

La ripresa si inaugura con qualche cambio per dare maggiore freschezza alla gara. Al 62' battuta dalla bandierina di Scuotto, Esposito stacca al centro dell'area: Mola nega il pareggio con un riflesso miracoloso. Due minuti dopo è lo stesso Scuotto a spaventare la retroguardia di Masecchia con un tentativo di conclusione, provvidenziale Riccio in chiusura. Al 70' un calcio piazzato di Cigliano è distante dal bersaglio, al 78' un bolide di Scuotto sfiora la traversa. A dieci dal termine, traversone dalla sinistra di Calone e tuffo di Prisco: Lanzillo si oppone. All'83' Barretta va vicino al pareggio, ma Mola è reattivo nella parata. In pieno recupero, la Frattese va in contropiede con Calone che pesca Orlando glaciale nel controllare e raddoppiare.

Si chiude così il match del Vallefuoco. Un gol in apertura e uno in chiusura per i nerostellati che sbancano il rettangolo verde e condannano la Neapolis alla nona sconfitta in campionato. I ragazzi di Masecchia scavalcano momentaneamente l'Ischia, mentre i locali restano a quota 19 punti.