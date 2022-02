Eccellenza Campania/Girone B - Savoia vittorioso di misura con la Nuova Napoli Nord: Trimarco match winner

Una partita all'apparenza tranquilla e abbordabile sulla carta. Un pomeriggio ostico, ma vincente per il Savoia di mister Roberto Carannante. Non può dirsi ugualmente per la Nuova Napoli Nord che crolla anche allo Stadio Alfredo Giraud e incassa la diciottesima sconfitta in altrettante gare disputate. Il turno del Girone B riserva il testa a testa tra due compagini in lotta per obiettivi differenti.

Le ambizioni dei biancoscudati di Torre Annunziata sono chiare: insidiare la zona alta e conquistare il salto di categoria. Per gli ospiti, invece, c'è l'obbligo di strappare i primi punti in campionato e rilanciarsi dall'ultima posizione. Gli oplontini arrivano alla partita col successo conquistato nella tana dell'Albanova, il sodalizio di Carmine Sinigaglia invece ha rimediato il pokerissimo del Mondragone nel match di recupero.

La prima occasione è per il Savoia al minuto 8: Conti si coordina e calcia dai trenta metri, la sfera sfiora il palo alla destra di Marchese. Tocca a Scarpa che scappa sulla sinistra, salta l'avversario e scodella al centro: palla sulla testa di Grieco che, da posizione invitante, non inquadra al quarto d'ora. Passano tre giri di lancette: De Stefano gioca di sponda per Trimarco, l'attaccante calcia al volo e Marchese respinge d'istinto. Ci prova Scarpa dal limite, la conclusione è deviata lateralmente dall'estremo difensore della Nuova Napoli Nord. Al 43' i biancoscudati sbloccano la contesa: De Stefano crossa da calcio d’angolo, Trimarco impatta di testa e firma l’1-0.

Carannante muove le carte ad avvio secondo tempo. Sale di nuovo l'intensità sul rettangolo verde del Giraud. Grieco si mette in evidenza con un tiro dalla distanza, la traiettoria è imprecisa. Chance anche per Esperimento sugli sviluppi di un corner battuto da Napolitano, al 62' Scarpa sfiora il raddoppio calciando a giro una punizione dal limite. Al 64' Napolitano tira di potenza: Marchese si oppone in angolo. Un minuto dopo, cross interessante di Catalano per Trimarco: il marcatore di giornata prova con l'incornata, ma il pallone si spegne tra le braccia dell'estremo difensore. Alla lista delle opportunità si aggiunge altresì Grieco su assistenza di Liberti. Gli oplontini dominano e sfiorano il raddoppio in diverse circostanze: con Catalano a metà ripresa e al 72' con Napolitano. Il risultato, tuttavia, non cambia ulteriormente e al triplice fischio si concretizza la tredicesima vittoria per i locali.

Il Savoia, col successo odierno, si mette a meno cinque lunghezze dalla Puteolana, attesa domani dalla sfida sul rettangolo verde del Mondragone. Per la Nuova Napoli Nord è tempo di pensare al prossimo impegno: c'è l'incontro col Real Forio da preparare.