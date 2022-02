Eccellenza Campania/Girone B - L'Albanova sbanca il Calise: Real Forio piegato da Serrano e Pastore

Scontro salvezza allo Stadio Calise. Il Real Forio di Flavio Leo ospita l'Albanova di Ciro Amorosetti nell'impianto di casa. Biancoverdi alla ricerca di un risultato utile per abbandonare la terzultima piazza della classifica, biancazzurri intenzionati a distanzarsi dalla zona playout e guardare con interesse alla fascia alta. E sul territorio isolano sono proprio i casertani ad imporsi dopo una gara equilibrata.

Non si stappa il match nelle battute iniziali. Il primo tentativo verso la porta è di Moccia al 12', la conclusione non è precisa. Al quarto d'ora ci prova Lordi che trova la risposta dell'attento D'Errico. A cavallo della mezz'ora, Serrano ha due buone occasioni: la prima è un destro che si spegne largo, la seconda è una botta centrale. Al 33' Lordi si coordina al volo, D'Errico si rifugia in angolo. Nel finale di frazione, al 43' per la precisione, Saurino è pericoloso da calcio piazzato. Ad avvio ripresa, al 49', l'Albanova passa in vantaggio con un rigore di Serrano. Al 57' Saurino va vicino al pareggio, Santangelo è prodigioso. L'1-1 si materializza al 67': Castaldi riceve, controlla e col diagonale infila alle spalle di Santangelo. Al 73' occasione clou per il Real Forio: l'autore della rete serve Cirelli in area, l'attaccante manda alto. Al 75' ancora Cirelli si divora una chance interessante. L'episodio che cambia il match giunge all'83' con l'espulsione di Saurino. I biancoverdi restano in dieci e i casertani sfruttano la situazione: a un giro di cronometro dal 90', Pastore finalizza una veloce ripartenza. Al triplice fischio termina 1-2 al Calise.

Il tabellino

Real Forio: D’Errico, Mangiapia, Capone, Accurso, Iacono (51' Roghi), Castaldi (80' Arezzo), Lubrano (46' Sirabella), Saurino, Granato, Cirelli, Moccia (70' Cantelli). A disposizione: Pasero, De Luise, Di Spigna, Fiorentino, Vaiano. Allenatore: Flavio Leo

Albanova: Santangelo, Puzone (91' Roma), Severino, Falco, Lagnena, Scarparo (86' Auriemma), Lepre, De Rosa, Serrano (81' Romano), Ciccone (65' Pastore - 92' Castaldo), Lordi. A disposizione: Mallardo, Mellini, Barra, Basile. Allenatore: Ciro Amorosetti

Arbitro: Esposito Salvatore della sezione di Ercolano

Marcatori: 49' rig. Serrano (A), 67' Castaldi (RF), 89' Pastore (A)

Ammoniti: Mangiapia, Castaldi, Lubrano, Saurino, Cirelli (RF), Puzone, Falco, Scaparo (A)

Espulsi: 83' Saurino (RF) per somma di ammonizione