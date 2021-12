Eccellenza Campania/Girone B - Il Neapolis sblocca, il Real Forio pareggia: botta e risposta tra Esposito e Cantelli

Si recupera l'undicesimo turno del Girone B di Eccellenza. Allo Stadio Alberto Vallefuoco di Mugnano si gioca il confronto tra Neapolis e Real Forio. Le due squadre, dopo il rinvio forzato, si affrontano per mettere in archivio la fase d'andata della competizione. Sul suolo partenopeo va in scena un vero e proprio scontro salvezza. I gialloblù sono reduci dalla sconfitta casalinga rimediata contro il Napoli United, gli isolani - analogamente - sono usciti sconfitti dalla recente partita disputata sul campo della Maddalonese.

Tre punti di distanza in classifica per le due formazioni, i padroni di casa puntano a tenere lontani i biancoverdi. È una partita equilibrata al Vallefuoco, i valori in campo tengono il risultato fisso sulla parità. Nel primo tempo accade poco o nulla, non mancano le iniziative ma si va a riposo sul punteggio di 0-0. È un risultato che si sblocca soltanto ad avvio secondo tempo con l'acuto di Esposito che regala il momentaneo vantaggio alla compagine locale. Gli ospiti non ci stanno, non demordono e riescono ad agganciare il pareggio. Ci pensa Cantelli al 72' a ristabilire la parità nel risultato e permettere al gruppo di Flavio Leo di conquistare un buon punto contro una diretta concorrente.

Si chiude in questo modo il girone d'andata del gruppo B di Eccellenza. La prossima giornata spalancherà le porte alla fase di ritorno. Prima della pausa natalizia, le compagini dilettantistiche dovranno scendere in campo ancora una volta. Per il Neapolis ci sarà la sfida con l'Albanova in programma: una chance casalinga per i gialloblù, lontani soltanto due lunghezze dai casertani. Per il Real Forio ci sarà una partita (quasi) proibitiva sulla carta: la trasferta del Giraud di Torre Annunziata in agenda per affrontare il quotato Savoia.