Coppa Italia/Eccellenza Campania - La Palmese rimonta, ma la Scafatese vola in semifinale: decisivo l'errore di Guarro nella lotteria dei rigori

Ribaltare il punteggio dell'andata ed entrare nelle migliori quattro della competizione. Il programma di Coppa Italia riguardante l'Eccellenza riserva il confronto dei quarti di finale di ritorno tra Scafatese e Palmese. Si riparte dall'1-3 in favore della compagine salernitana, risultato maturato nella sfida d'andata tra le due formazioni. Per i rossoneri di Pietropinto serve un'autentica impresa per sovvertire quanto accaduto nel primo atto.

Allo Stadio Vitiello è un inizio su ritmi interessanti, lo spettacolo è coinvolgente fin dalle battute iniziali. L'affondo d'apertura è di Laringe che trova l'opposizione di Cappuccio. La risposta dei padroni di casa non si fa attendere e arriva con un tiro largo di Balzano. Poco dopo è il legno a salvare i gialloblù dal tentativo ospite di siglare il vantaggio. Al 17' ci prova Gambardella, la conclusione non è precisa. Ancora la squadra di De Felice si intravede in avanti con l'iniziativa di Mejri che trova Stasi a sbarrare la strada. Per la Palmese è Pontisso a creare un grattacapo alla difesa locale, la giocata non ottiene gli effetti sperati. Il primo tempo non si sblocca nonostante le idee di Balzano, Gambardella e Siciliano: si va a riposo sul punteggio di 0-0, con i ragazzi di Pietropinto che recriminano per un episodio dubbio in area di rigore.

L'approccio del secondo tempo è migliore per i gialloblù che tengono alto il baricentro e provano a colpire con Malafronte. Al 55', però, i rossoneri sbloccano il risultato col solito bomber Befi. L'attaccante si incarica della battuta di un calcio di rigore e insacca alle spalle di Cappuccio per lo 0-1. Al 61' gli ospiti restano in dieci per l'espulsione di Pontillo. Il team di casa si affaccia in zona avanzata con una conclusione del subentrato Simonetti che non centra il bersaglio grosso. Alla lista delle occasioni si aggiunge anche Itri con un tiro fuori misura. La Palmese si fionda alla ricerca del raddoppio, al 75' è Guarro a calciare senza indirizzare verso lo specchio. In pieno recupero, i partenopei concretizzano lo 0-2 con la grande trasformazione di Conte: rimonta completa e passaggio del turno che si decide dagli undici metri. L'errore di Guarro regala la semifinale alla Scafatese.

Il tabellino

Scafatese: Cappuccio, Itri, Gambardella (59' De Sio), Manzo, Maraucci (63' Manzi), Granata, Balzano (59' Simonetti), Lopetrone (20' Cammarota), Malafronte, Siciliano, Mejri (59' Formicola). A disposizione: Farina, Carotenuto, Aiello, Elefante. Allenatore: De Felice

Palmese: Stasi, D'Oriano (83' Vergara), Guarro, Pontillo, Arzeo, Krivka (91' Sena), Barbarisi, Siano (84' Romano), Laringe (75' Fusco), Befi (67' Conte), Cozzolino. A disposizione: Munao, Miranda, Todisco, Di Maio. Allenatore: Pietropinto

Arbitro: Vittorio Palma di Napoli

Marcatori: 55' rig. Befi (P), 95' Conte (P)

Ammoniti: Itri, Maraucci (S), Siano, Barbarisi (P)

Espulsi: 61' Pontillo (P)