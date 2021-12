Coppa Italia/Eccellenza Campania - Orefice non basta all'Ercolanese: Virtus Campania in semifinale di rigore

Una qualificazione ancora in bilico e che si decide nei novanta minuti dello Stadio Paolo Borsellino di Volla. Il primo atto è andato alla Virtus Campania che si è imposta al Raffaele Solaro di Ercolano nel segno di bomber Chirullo. Una rete che tiene aperte le speranze dell'Ercolanese che mira a ribaltare la situazione e strappare il pass per le semifinali di Coppa Italia di categoria. All'equilibrio dell'andata risponde una gara pressoché simile al ritorno.

È un lampo a regalare la vittoria nei tempi regolamentari alla squadra di mister Gaetano Perrella. Ci pensa Orefice a spezzare la stabilità con un gol che rimonta la sconfitta casalinga e offre maggiori possibilità ai suoi di centrare il passaggio alla fase successiva. Tuttavia, a Volla sono ancora i biancorossi ad esultare. Alla lotteria dei rigori, infatti, la brigata di Stefano Liquidato riesce ad imporsi e dimenticare il ko maturato nel corso della sfida.

Trasformazioni dagli undici metri che risultano fatali per l'Ercolanese che deve salutare anzitempo la competizione e buttarsi a capofitto sul campionato. Per la Virtus Campania invece prosegue il sogno in Coppa e il trionfo non è troppo distante dal materializzarsi.