Coppa Italia/Eccellenza Campania - La Maddalonese vince di misura, Ischia ko indolore: gialloblù in semifinale

È un ko indolore quello matura allo Stadio Mazzella per l'Ischia di Angelo Iervolino. La formazione gialloblù, nella sfida di ritorno valida per i quarti di finale di Coppa Italia di Eccellenza, esce sconfitta contro la Maddalonese. Una vittoria di misura per gli ospiti che non riescono, tuttavia, a rimontare lo 0-2 dell'andata. E, dunque, gli isolani accedono al turno successivo della competizione.

Sul suolo ischitano si disputa un confronto interessante, i padroni di casa costruiscono tanto ma vanificano le opportunità. I casertani aspettano il momento giusto per colpire di rimessa. La cronaca si apre con una conclusione in diagonale di De Luise al 3', la sfera attraversa l'area senza trovare una deviazione vincente. All'11' Castagna manda in tilt la retroguardia avversaria e scarica per Trofa: il destro liberato è deviato in angolo. Al 17' si accende Trani con un tiro dalla distanza debole e centrale: nessun problema per Domingo.

Al 20' Castagna semina il panico in area: l'iniziativa è lodevole, il destro meno. A metà frazione è Trani il più pericoloso per l'Ischia con ben due opportunità che non trovano la giusta misura. Al 24' Castagna serve il fantasista gialloblù che inquadra lo specchio e insacca: il direttore di gara annulla per posizione di fuorigioco al momento dell'assist. Al 41' la difesa della Maddalonese scricchiola sul nuovo affondo locale, sul ribaltamento di fronte è la squadra ospite a sfiorare il vantaggio. Il primo tempo si chiude con una conclusione di De Luise neutralizzata e con un tentativo fuori misura per i granata.

La ripresa si apre con lo stesso canovaccio, preme l'Ischia alla ricerca del gol ed è Filosa al 53' a mettersi in evidenza con una giocata che impensierisce Domingo. Ancora il calciatore di casa, al 64', chiama in causa il portiere con una botta. Al 72' si materializza il vantaggio casertano. Guglielmo sfrutta un contropiede, anticipa un avversario e davanti Di Chiara non fallisce. Gli isolani vanno a caccia del pari, al 90' il palo si oppone a Castagna e sulla ribattuta Sogliuzzo trova la risposta dei guantoni. Al 91' Filosa colpisce la traversa da calcio d'angolo.

La partita si chiude con il lampo impreciso di Castagna. Titoli di coda al Mazzella: l'Ischia perde, ma in virtù delle due reti all'andata passa il turno e si guadagna la semifinale.