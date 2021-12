Eccellenza Campania/Girone A - L'Acerrana demolisce il Saviano nel recupero: granata al secondo posto in classifica

Giornata di Coppa e non solo. Il turno infrasettimanale riserva il recupero del dodicesimo turno del Girone A di Eccellenza. Il Saviano attende l'Acerrana allo Stadio Pierro per la gara rinviata lo scorso 5 dicembre a causa delle condizioni non ottimali del rettangolo verde. Si completa, dunque, la fase d'andata per le due squadre che si affrontano nei novanta minuti del mercoledì. I neroverdi arrivano al match delusi per il brutto passo falso sul campo del Città di Avellino, mentre i granata sono forti del successo di misura nel derby partenopeo col Pomigliano.

Al Pierro va in scena la sfida tra compagini con obiettivi stagionali completamente diversi. I padroni di casa puntano a racimolare punti per agguantare rapidamente il traguardo salvezza, mentre il Toro mira a consolidarsi nella zona nobile e creare grattacapi alle inseguitrici della Palmese. L'incontro va in archivio con un sontuoso 0-3 in favore dell'Acerrana, che si impone a Saviano con le reti di bomber Longo - autore di una doppietta - e di Cafaro. Un tris che certifica l'impressionante periodo per la formazione ospite che si porta al secondo posto a quota 26 punti.

I granata, infatti, staccano il Montemiletto e superano - in un colpo solo - Audax Cervinara, Polisportiva Lioni e Virtus Avellino. I neroverdi, al contrario, restano ancorati nella parte bassa della graduatoria e distanti cinque lunghezze dalla zona tranquilla. Il prossimo weekend riserverà il testa a testa con la Virtus Campania per l'Acerrana. Il Saviano sarà ospite del Lioni in quella che si prospetta una gara fondamentale e, al tempo stesso, proibitiva.