Eccellenza Campania/Girone B - Il Napoli United passeggia sul Pianura Napoli Nord: poker dei Leoni

Un poker che non ammette repliche. Il Napoli United di Diego Armando Maradona jr. schianta il Pianura Napoli Nord di Carmine Liguori. L'ottavo turno del Girone B di Eccellenza è favorevole ai Leoni che si affermano con un sontuoso e netto 4-0: una vittoria che avvicina i padroni di casa alla vetta della classifica, distanza di sole due lunghezze dalla Puteolana. Resta a secco di punti in graduatoria la squadra ospite, otto sconfitte rimediate in altrettante gare disputate nella competizione dilettantistica.

Il match è bloccato nei minuti iniziali, le condizioni meteorologiche non permettono una fluidità alla manovra. Al 18' Schinnea libera la conclusione dai venticinque metri, la traversa si oppone: Marchese, poi, si rifugia in angolo. Al 22' Arrulo non trova lo specchio col colpo di testa. Alla mezz'ora, ancora Arrulo riesce a siglare il vantaggio con l'incornata dopo un traversone al bacio di Scheler. Il Pianura Napoli Nord è costretto a proseguire senza un uomo, Ruggiero commette un fallo duro e l'arbitro sventola il rosso. Nel finale di primo tempo Schinnea realizza il raddoppio con la complicità di Ciranna.

Il Napoli United, nel corso della ripresa, non rischia mai e amministra il punteggio con disinvoltura. Al 78' c'è spazio anche per Medaglia che acciuffa la gioia personale con una conclusione che vale il primo centro in campionato. Il poker arriva all'81' con una grande giocata di Cittadini. Un successo di carattere e di qualità, i Leoni volano al secondo posto e si mettono a caccia dei flegrei. Ennesimo passo falso per i ragazzi di Liguori che non riescono a togliere lo zero dalla voce punti in classifica.

Il tabellino

Napoli United: Giordano D., Scheler (56’ Pisacane), Akrapovic (49’ Greco), Arrulo, Perretti, Medaglia (80’ Di Gennaro), Ciranna, De Marco, Soprano (61’ Cittadini), Navarrete, Schinnea (56’ Amaya). A disposizione: Zaccaro, Bruno, Cioce, Pelliccia. Allenatore: Diego Armando Maradona

Nuova Napoli Nord: Marchese, Nardelli, Vaino, Franco (52’ Di Nardo), Petrone (46’ Esposito F.), Costantino (59’ Simonte), Esposito T., Vitale, Sinigaglia (46’ Russo G.), Catanzaro, Ruggiero. A disposizione: Russo C., De Rosa, Aldorisio, Fennan, M’Bra. Allenatore: Carmine Liguori

Arbitri: Christopher Russo - Ariano Irpino

Assistenti: Antonio Cafisi - Nocera Inferiore, Gaetano Maria Gaeta - Nocera Inferiore

Marcatori: 30’ Arrulo, 45'+2' Schinnea, 78' Medaglia, 81' Cittadini

Ammoniti: Soprano (NU), Costantino, Sinigaglia, Esposito T., Franco (PNN)

Espulso: Ruggiero (PNN)