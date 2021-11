Eccellenza Campania/Girone B - Amelio regala i tre punti alla Puteolana: il Real Forio cade in casa

Squadra in casa

È una giornata all'insegna dello spettacolo e dell'equilibrio. La Puteolana di mister Marra fa visita al Real Forio di Leo. Allo Stadio Calise scende in campo la capolista del Girone B di Eccellenza, reduce dalla vittoria contro il Savoia al Conte nell'ultimo turno con la rete di Guarracino. Biancoverdi a quota dodici lunghezze e in un momento non semplice: nella giornata precedente, gli isolani sono stati demoliti dall'Ercolanese. Il confronto odierno sorride ai Diavoli Rossi che passano di misura con il sigillo di Ciro Amelio.

Bastano pochi secondi alla squadra flegrea per sbloccare il risultato. Da un calcio piazzato, il giocatore granata trova il varco vincente e offre il vantaggio agli ospiti. Il team locale non si scompone e costruisce la sua manovra. Al 13' Grezio prova ad innescare Guaracino, la retroguardia di casa spazza via. Al quarto d'ora è Fontanarosa a chiamare in causa Lamarra con una conclusione generata da un traversone. Le uniche e vere opportunità del Real Forio si sviluppano dai calci d'angolo, la Puteolana si difende bene e allontana le minacce.

La ripresa si inaugura con le giocate d'attacco dei flegrei. Conclusione di Amelio sempre da palla inattiva, l'estremo difensore biancoverde si supera con la parata. Tocca poi ad Evacuo creare preoccupazioni al pacchetto arretrato isolano con un tiro poco preciso. Al 57' ci prova Grezio dalle parti di Lamarra, il portiere non corre particolari pericoli. I ragazzi di Leo si affacciano in zona offensiva con bomber Saurino da punizione e con Sirabella dalla distanza. Anche Valentino tenta la botta a giro, Maiellaro controlla. Nel finale di partita Grezio è disinnescato da un avversario e Di Giorgio non trova lo specchio.

Vittoria che rinsalda la vetta della classifica per la Puteolana: nel prossimo turno di campionato ci sarà l'appuntamento interno col Barano. Cade il Real Forio che dovrà rivedere qualche meccanismo in vista del test in esterna contro la Frattese.