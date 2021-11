Eccellenza Campania/Girone B - Pareggio ad occhiali tra Barano ed Ercolanese

Termina 0-0 il testa a testa dello Stadio Don Luigi di Iorio. Il Barano e l'Ercolanese non vanno oltre al pareggio senza reti, bottino diviso tra le due squadre e un punto che muove la classifica ma non fa compiere importanti balzi in avanti. La sfida salvezza non vede nessun vincitore, i granata salgono a quota nove punti in classifica mentre gli isolani mettono in cantiere la settima lunghezza in campionato.

La squadra di casa parte con maggiore determinazione e con un piglio diverso. Al 7' Cerase riceve sulla trequarti e calcia verso la porta, Marino blocca a terra senza problemi. Rispondono gli ospiti con un diagonale di Orefice che impegna Mennella, attento e pulito nell'intervento al 10'. Attorno al quarto d'ora di gioco Basso detta un contropiede e libera la conclusione col mancino, l'estremo difensore locale afferra in presa alta. Ci prova successivamente Donzetti, il destro sul primo palo è respinto in angolo. Il team locale, nel capovolgimento, è pericoloso con un sinistro di Petrone che trova Marino presente. Al 19' Castellano, a tu per tu con Mennella, spreca. Il primo tempo si chiude con una traversa di Cerase.

Il secondo tempo si apre con un destro di Mattera che costringe il guardiano dell'Ercolanese agli straordinari. La replica dei granata è una mischia, Petrosino non riesce nel tap-in e la difesa del Barano si salva con l'affanno. Al 64' gli isolani reclamano per un tocco di braccio in area, il direttore di gara non è dello stesso avviso e fa proseguire senza concedere il penalty. Ospiti insidiosi al 71' con un calcio di punizione che termina alto sopra la traversa e con una girata di testa da angolo non precisa. I padroni di casa restano in dieci per l'espulsione di Monti: doppio giallo per il numero sei. L'ultimo sussulto è all'84' con Orefice, Mennella abbassa la saracinesca.