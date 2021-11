Eccellenza Campania/Girone B - Scarpa spinge il Savoia nel big match: Frattese ko al Giraud

Una delle gare più attese del campionato va in scena allo Stadio Alfredo Giraud di Torre Annunziata. Il Savoia di Roberto Carannante ospita la Frattese di Antonio Floro Flores per l'ottava giornata del Girone B del campionato di Eccellenza. Un confronto equilibrato, risolto da un episodio nella battute iniziali. Decide capitan Scarpa per i biancoscudati, entrati in campo col giusto atteggiamento e usciti vincitori dalla disputa casalinga. Cadono i nerostellati che perdono il contatto con la vetta e scivolano al terzo posto in classifica. Graduatoria che, per quanto concerne la zona nobile, diventa rovente in vista dei prossimi impegni.

Il primo affondo della partita è dei padroni di casa con Esposito che scappa sulla corsia sinistra e serve il pallone a De Rosa: il centrocampista calcia, ma la traiettoria disegnata non è precisa. Tutto questo accade al quarto giro di cronometro. Trascorrono due minuti e il Savoia sblocca il risultato con Scarpa che si incarica della battuta di un calcio di rigore e trasforma per l'1-0. Una rete che regge fino al termine della partita e consegna l'intera posta in palio agli oplontini. All'8' ancora Esposito, su traversone di Liberti, si mette in risalto con un colpo di testa impreciso: l'arbitro ferma tutto per posizione irregolare. Al quarto d'ora Trimarco non arriva su un cross interessante di Spavone, la gara resta equilibrata e gli ospiti provano a ristabilire la parità. Nel finale di frazione un destro di Esposito termina sul fondo e Landi respinge un tentativo di Cigliano.

La ripresa rispetta il canovaccio della prima parte d'incontro, soltanto al 56' c'è la prima folata avanzata del secondo tempo con un colpo di testa vincente di Liberti. Il direttore di gara ferma tutto per una posizione di offside di Esposito ad inizio manovra. Al 59' D'Auria si supera su un tuffo di De Rossa, risponde Liguori su suggerimento di La Pietra: l'estremo difensore locale è impeccabile. Al 70' Esperimento, già ammonito, si fa sventolare il doppio giallo per fallo di mano e lascia i suoi in dieci uomini. Nelle battute conclusive Prisco spaventa con un'incornata su traversone di Calone: sfera sul fondo. Nel recupero è provvidenziale Landi su Mascolo. Il punteggio non cambia, il Savoia batte la Frattese dopo un testa a testa combattuto e ricco di emozioni.