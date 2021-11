Eccellenza Campania/Girone C - L'Alfaterna sbanca il campo del Sant'Agnello: Delle Donne sugli scudi

Una beffa incredibile per il Sant'Agnello, una vittoria preziosa per l'Alfaterna. I rossoneri si impongono nella sfida del Comunale valida per l'ottava giornata del Girone C di Eccellenza. Lo scontro diretto è deciso da uno scatenato Delle Donne: il centravanti, autore di una doppietta, porta in dote tre punti fondamentali in ottica salvezza. Gli ospiti salgono a quota sei punti in classifica e si mettono a meno uno dagli avversari odierni.

Il match si apre subito con il gol del vantaggio dei salernitani. Giocata di Ferrentino che innesca Delle Donne, l'attaccante si fa trovare pronto all'appuntamento e spedisce la sfera alle spalle di Palumbo. I padroni di casa provano a rispondere con un tiro neutralizzato da Botta. Al 12' l'artefice dell'assist si mette in evidenza con una conclusione che termina sul fondo. Al 15' è ancora il numero undici a spaventare i partenopei con un tentativo verso la porta. Al 23' tornano in avanti i ragazzi di Guarracino con Damiano, la traiettoria disegnata è larga. Alla mezz'ora Avino impegna Palumbo, discorso analogo sul versante opposto con Damiano e Botta. Al 36' Lauro lascia il Sant'Agnello in dieci per un'ingenuità che vale il rosso diretto.

Alfaterna padrona del campo nell'avvio di ripresa, ma al 52' un episodio permette alla brigata di casa di sbloccare il risultato. Un fallo in area di rigore vale il penalty, dagli undici metri si presenta Starita che non fallisce e batte l'estremo difensore rossonero. Non è preciso, invece, Ferrentino al 63': il tiro dal dischetto colpisce il legno e nega la gioia del secondo gol. Nonostante la superiorità numerica, gli ospiti faticano a trovare il varco giusto. Gli interpreti sil manto erboso cercano il nuovo vantaggio, la rete arriva soltanto nelle battute conclusive. Al 95' si rinnova l'asse Ferrentino-Delle Donne, il bomber è impeccabile e timbra l'1-2 finale.