Eccellenza Campania/Girone B - Il Napoli United di Maradona jr. schianta il Barano: 5-1 al Gobbato

Il Napoli United sorride. La squadra di Maradona jr., ancora out per squalifica, affronta e supera il Barano allo Stadio Ugo Gobbato di Pomigliano D'Arco. Vittoria schiacciante per la formazione di casa che schianta gli isolani con un netto e schiacciante 5-1 che non ammette repliche. Tre punti che incrementano il bottino stagionale dei gialloblù, mentre i bianconeri restano in zona retrocessione.

Parte subito forte il Napoli United con Navarrete vicinissimo al bersaglio grosso dopo appena 3': il tiro sul palo più lontano sfila di poco sul fondo. Al quarto d'ora, i ragazzi di Maradona jr. hanno una nuova chance per portarsi in vantaggio: Arrulo non riesce a concretizzare l'occasione. I Leoni, un minuto dopo, accarezzano ancora l'idea del gol con Giordano, anticipato dalla retroguardia. Al 19' Navarrete addomestica il pallone, ma non impegna Mennella con la conclusione. Quattro giri di cronometro più tardi è ancora Giordano ad andare vicino all'obiettivo. La partita cambia alla mezz'ora con l'ingresso di Barone al posto di Minutella. Proprio il subentrato fornisce il cross vincente per la testa di Arrulo che sblocca il punteggio e porta avanti i suoi. Soltanto nel finale di primo tempo arriva un'opportunità per gli isolani con De Stefano: tutto solo, il centravanti di Di Meglio pareggia.

Maggiore determinazione per il Napoli United ad inizio ripresa, il Barano si scioglie come neve al sole. Al 55', nell'insistenza generale, Navarrete realizza il raddoppio e riporta davanti i Leoni. I gialloblù accusano il colpo e subiscono il tris qualche secondo dopo con Ciranna: mancino all'incrocio e 3-1 casalingo. La manovra della brigata biancoverde è avvolgente, da un fraseggio nasce la rete del poker di Barone. All'84' Navarrete, imprendibile e indomabile al Gobbato, trova il varco vincente per la doppietta personale e per il 5-1 definitivo. Si chiude così, con la terza vittoria casalinga davanti al pubblico amico. Male il Barano, da rivedere i meccanismi difensivi: serve un cambio di rotta repentino.

Il tabellino

Napoli United: Giordano D., Scheler, Akrapovic, Oliva, Samson (69' Pisacane), Ciranna (63' Calvanico), Arrulo, Minutella (32’ Barone), Soprano (56' Medaglia), Giordano G. (63' De Marco), Navarrete. A disposizione: Zaccaro, Perretti, Santoro, Di Gennaro. Allenatore: De Francesco

Barano: Mennella L., Mennella A.(75' Petrone), Matarese (62' Mattera), Conte (67' Cuomo), Mocerino, Monti, Antignano, Scritturale (69' Ruffo), Rubino, Cerase, De Stefano. A disposizione: Castaldi, Miniello, Abbandonato, Pirone, Buono. Allenatore: Di Meglio

Arbitro: Tomei (Sapri)

Assistenti: Arcella (Frattamaggiore), Evangelista (Avellino)

Marcatori: 33’ Arrulo (NU), 45’ De Stefano (B), 55' Navarrete (NU), 56' Ciranna (NU), 61' Barone (NU), 84' Navarrete (NU)

Ammoniti: Conte (B), Minutella (NU), Monti (B), Barone (NU), Petrone (B)