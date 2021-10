Eccellenza Campania/Girone A - La Virtus Campania passa di misura: Chirullo stende la Vis Ariano Accadia

Squadra in casa

Squadra in casa Virtus Campania

Un successo di misura, tre punti pesantissimi e una conferma. Al Borsellino di Volla c'è la certezza Giuseppe Chirullo che trascina la Virtus Campania nella sfida casalinga con la Vis Ariano Accadia. Una vittoria per i biancorossi che ritrovano la posta in palio dopo la sconfitta contro l'Audax Cervinara e salgono in classifica alle spalle del trio composto da Virtus Avellino, Palmese e Saviano.

È un episodio a decidere l'incontro, nel corso della ripresa Napolitano si invola sulla corsia destra ed entra in area di rigore. La difesa ospite è ingenua nel posizionamento ed è costretta a commettere fallo sul calciatore di casa. Per il direttore di gara è calcio di rigore, dagli undici metri si presenta il bomber. L'opportunità è ghiotta, il jolly è interessante: al 55' Chirullo va sul punto di battuta e insacca all'angolino. L'estremo difensore intuisce, ma l'esecuzione è magistrale e regala il vantaggio ai padroni di casa. L'1-0 è gestito e controllato dagli uomini di Stefano Liquidato, al triplice fischio è hurrà per la formazione locale.

La Virtus Campania, archiviata la gara odierna, dovrà trovare continuità sul campo del Saviano. La Vis Ariano Accadia ospiterà l'Ottaviano nel prossimo turno del torneo.