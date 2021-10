Eccellenza Campania/Girone C - Il Vico Equense rallenta, il Calpazio strappa un buon punto in trasferta

Una giornata che non offre particolari emozioni e spunti da segnalare. La quinta giornata del campionato di Eccellenza va in archivio col punteggio di 0-0 tra Vico Equense e Calpazio. Non si sblocca la sfida disputata allo Stadio Comunale di Massaquano, le due compagini si dividono la posta in palio e non riescono a strappare il bottino all'avversario. Il gruppo di Ferrara non può sorridere, ma deve accontentarsi di una sola lunghezza da mettere a referto e che muove parzialmente la classifica.

È il primo pareggio stagionale per gli uomini in maglia azzurro-oro. Il team locale cerca di creare problemi alla retroguardia ospite, per larghi tratti di gara Marino e compagni sono padroni assoluti del rettangolo verde. La frazione iniziale è equilibrata e stabile, più pressante e aggressiva la manovra casalinga nel corso del secondo tempo. I salernitani, però, sono ben messi in campo e difendono la porta senza subire: in fase offensiva, invece, non sono mai pericolosi dalle parti di Napoli.

Soltanto spunti da calcio piazzato nel primo tempo, nella ripresa prima Celentano con un tiro interessante e poi un colpo di testa di Gargiulo mettono in crisi gli avversari: Antico fa buona guardia e mantiene a galla i suoi. Restano dubbi per quanto riguarda un contatto tra La Gatti e il diretto marcatore, l'arbitro Alfieri di Nola lascia proseguire senza segnalare irregolarità. Al triplice fischio matura un pareggio ad occhiali al Comunale.

Un punto per parte, un pari che rallenta la corsa del Vico Equense salito a quota dieci punti in classifica. Risultato utile al Calpazio che stacca momentaneamente la zona retrocessione e resta in griglia playout.