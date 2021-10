Eccellenza Campania/Girone B - La Frattese annienta la Neapolis: 7-0 per i nerostellati allo Stadio Ianniello

Un dominio senza storia. L'egemonia della Frattese è impressionante allo Stadio Pasquale Ianniello di Frattamaggiore. La Neapolis di Giovanni Peluso è schiacciata dalla macchina perfetta di Antonio Floro Flores. I nerostellati dimenticano il passo falso sull'Isola d'Ischia e conquistano tre punti importanti che significano vetta - almeno momentanea - della classifica. Ancora un ko per i gialloblù, spazzati dalla valanga casalinga.

Parte forte la formazione locale con un colpo di testa di Prisco dagli sviluppi di un corner battuto da Cigliano: la traiettoria è larga. La risposta degli ospiti porta la firma di Scuotto, la conclusione da calcio piazzato si stampa sul legno alto della porta. Al 12' la traversa si oppone alla Frattese. Catinali lancia per Prisco, mancino dell'attaccante e parabola che scheggia la parte superiore dello specchio. Al 23' Cigliano ci prova da fuori, sfera alta. Passata la mezz'ora, l'undici di Floro Flores sfiora il vantaggio prima con una punizione di Riccio e poi con un tiro forte di Orlando. Al 39' c'è la rete del vantaggio con Grieco che approfitta dell'assist di Delle Curti per sbloccare la gara. La Neapolis è tramortita e al 42' si concretizza il raddoppio con Delle Curti che riceve da Grieco e appoggia nel sacco da pochi metri.

Ripresa che si inaugura ancora con un'opportunità per i padroni di casa, Bardet è miracoloso su Prisco al 52'. Un minuto dopo La Pietra, con un tocco sotto, supera la resistenza dei gialloblù e sigla il tris. Dilaga al 59' la Frattese con un fraseggio tra Prisco e La Pietra: quest'ultimo è lesto a beffare il portiere con una finta di corpo e gonfiare la rete con facilità. I nerostellati si spingono sempre in avanti e al 61' calano la manita con bomber Prisco che scaraventa in rete un mancino preciso. Al 71' Esposito frena Riccio sulla linea, al 75' è un missile di Armeno a terminare alto. A dodici dal termine, Orlando imbecca Improta che timbra l'eurogol con una traiettoria all'incrocio. Nel finale, gioia per Orlando che chiude i conti per il 7-0 definitivo.

Il tabellino

Frattese: D’Auria, Delle Curti (62′ Vitale), Armeno, Catinali, Riccio, Astarita (72′ Di Micco), Orlando, Cigliano, Prisco (67′ Improta), Grieco (62′ Meola), La Pietra (67′ Signorelli). A disposizione: De Lucia, Aliperta, Calone, Cavaliere. Allenatore: Antonio Floro Flores

Neapoli: Bardet, Lanzillo, Angotti, Peluso, Falcone, Esposito S., Festa, Esposito G., Catena, Scuotto, Giorgio. A disposizione: Chiariello, Varriale, Siciliano, Barretta, Galasso, Fusco, De Francesco, Piscopo, Del Giudice. Allenatore: Giovanni Peluso

Arbitro: Francesco Vitalii Diomaiuta (Salerno)

Assistenti: La Regina (Battipaglia) – Angelillo (Nola)

Marcatori: 39′ Grieco, 42′ Delle Curti, 54′, 56′ La Pietra, 61′ Prisco, 78′ Improta, 88′ Orlando (F)

Ammoniti: Delle Curti, Grieco (F)