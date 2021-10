Eccellenza Campania/Girone A - Il Pomigliano supera il Saviano, è 3-1 granata al Gobbato

Il Pomigliano riprende quota in classifica, il Saviano frena bruscamente la sua corsa. Allo Stadio Ugo Gobbato è successo per la brigata granata che supera la resistenza neroverde e consegue un bottino utile per la risalita. La squadra di Mario Di Nola dimentica l'avvio altalenante e conquista tre punti che consentono il sorpasso al Città di Avellino e l'aggancio a Lions Montemiletto e Polisportiva Lioni. I ragazzi di Natale Minichini, dopo il ko rimediato nella sfida d'andata degli ottavi di finale di Coppa, rallentano il cammino per quanto concerne la parte alta della graduatoria.

Il confronto si incanala sul giusto binario per il Pomigliano. Archiviata la prima parte senza guizzi, è l'acuto di Spilabotte al 29' a sbloccare la partita. Il capitano e numero 9 raccoglie la sfera e scarica in rete per il vantaggio granata al Gobbato. Gli ospiti sono tramortiti dallo svantaggio e subiscono il raddoppio con il sigillo di Tarallo. Il Saviano prova a restare nel match e contenere i danni. Ad avvio ripresa, infatti, i ragazzi di Minichini accorciano con Bracale al 53'. Il calciatore neroverde offre speranza ai compagni, nei minuti di recupero però il subentrato La Ferrara timbra il tris e mette in ghiaccio la vittoria.

Il tabellino

Pomigliano: Casolare, Credendino, Marotta, La Torre, Iovinella, Campanile (64' Gagliardi), Della Femina, Romano (72' Carrella), Spilabotte (92' Autiero), Moccia (69' La Ferrara), Tarallo (85' Vaiano). A disposizione: Gammone, Reale, Di Mauro, Ranieri. Allenatore: Di Nola

Saviano: Allocca, Laino, Giannino (46' Notaro), Ildebrante, Schioppa (57' Florio), Noviello, Narciso (80' Schibano), Bracale, Laureto, Arenella (59' Marulli), La Marca (50' Conte). A disposizione: Cibelli, Lanni, Villano, Visone. Allenatore: Minichini

Arbitro: Calzolari (Albenga)

Assistenti: Vinciprova (Napoli) e Cafisi (Nocera Inferiore)

Marcatori: 29' Spilabotte (P); 31' Tarallo (P); 8' Bracale (S); 93' La Ferrara (P)

Ammoniti: Credendino, Iovinella, La Ferrara (P), Ildebrante, Notaro (S)