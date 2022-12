Eccellenza Campania/Girone B - Ercolanese e Scafatese impattano: pareggio ad occhiali al Paudice

Pareggio senza gol nell’ultima gara dell’anno solare per l’Ercolanese e la Scafatese allo Stadio Paudice di San Giorgio a Cremano. La partita si apre subito con una buona occasione per Evacuo, il colpo di testa non centra la porta difesa da D’Aquino. Al 7’ Ferro impegna Botta sul versante opposto, poi è Massaro a rendersi pericoloso. Al quarto d’ora, Tagliamonte mette in difficoltà l’estremo difensore di casa che risponde presente. Tra il 27’ e il 28’ succede davvero di tutto su entrambi i lati del campo: prima proteste canarine per un eventuale rigore non fischiato su Evacuo e poi ripartenza orchestrata da Ferro che con il sinistro conclude a lato. Tocca a Costantino pescare Evacuo che vede ribattute sulla linea le due conclusioni. Al 32’ D’Aquino si oppone ancora all’attacco ospite, nel finale di frazione Tagliamonte spedisce fuori. Nel corso della ripresa, al 57’, Trezza mette una pezza sulla pericolosa transizione offensiva di Onesto, al 71’ Alvino è bravissimo a saltare ben tre avversari ma vede il suo sinistro a giro disinnescato. Tra il 73’ e il 75’ doppia occasione per i granata: prima la sforbiciata di Onesto viene deviata in angolo, segue una chance sprecata da Pecorella. L’ultimo sussulto della Scafatese è un colpo di testa di Trezza, risponde Buonocore con una conclusione respinta da uno straordinario Botta. Si chiude così il match del Paudice.

Il tabellino

Ercolanese: D'Aquino, Boiano, Esposito, Paradiso (64' Sorrentino), Fiele 04, Autiero, Massaro, Di Gennaro, Pecorella (84' Buonocore), Ferro 03, Onesto 03. A disposizione: Formisano 04, Buonocore, D'Avanzo 04, Marino 03, Sorrentino, Buono 05, Balido 05, Matteo 05, Iadonisi 09. Allenatore: Ulivi

Scafatese: Botta 04, Iommazzo (63' Cavaliere) , Iovinella, Trezza, Masullo, Napolitano (76' Canale), Costantino, Senatore 04 (63' Di Pasquale 03), Alvino, Evacuo, Tagliamonte. A disposizione: Scarpati, Verrone 05, Vassallo 05, Canale, Cavaliere, Esposito, Di Pasquale 03, Salvatore 04, Manzo. Allenatore: Liquidato

Arbitro: Gianluca Cipriano di Torino

Ammoniti: Massaro (E), D'Aquino (E), Boiano (E)