Eccellenza Campania/Girone A - Show allo Stadio Papa: l'Atletico Calcio piega l'Acerrana

Confronto al centro della classifica, con uno sguardo verso la zona playoff. L'ultima gara dell'anno solare, valida per la diciannovesima giornata del Girone A di Eccellenza, premia l'Atletico Calcio di Ivan De Michele che piega l'Acerrana di Vincenzo Di Buono. Allo Stadio Vittorio Papa di Cardito va in scena una sfida nel segno dei gol e delle occasioni. A festeggiare è la compagine biancazzurra che riesce a strappare l'intera posta in palio al Toro al triplice fischio.

I padroni di casa passano in vantaggio al 21'. Lepre si libera di Borrelli in area e fa secco Munao con un diagonale preciso. Il primo tempo va in archivio senza altri sussulti, nonostante le azioni create e non concretizzate dalla brigata granata. Al 52' Labriola sfugge alle spalle della difesa e trafigge l'estremo difensore nell'area piccola. All'80' c'è anche il tris del team locale con Guidone che scappa da solo e punisce Munao da pochi metri.

Nel finale, prova a svegliarsi la squadra ospite che accorcia a sette giri di cronometro dal 90'. Fallo in area di rigore ai danni di De Angelis, il direttore di gara assegna la massima punizione. Dal dischetto si presenta Arciello che riapre la contesa. Nelle battute conclusive del recupero, Todisco dialoga con Puzone e infila nel sacco dopo l'inserimento in area. Non succede più nulla, le speranze dell'Acerrana vanno in archivio al triplice fischio: l'Atletico Calcio vince e sale a quota 31 punti, mentre il Toro resta fermo a 28.