Eccellenza Campania/Girone A - Il Pompei si prende il big-match: Casoria superato in rimonta al San Mauro

Riflettori puntati sullo Stadio San Mauro, la diciannovesima giornata del Girone A di Eccellenza riserva un confronto ad alta quota. Il Casoria di Gaetano Perrella, al secondo posto in classifica, sfida il Pompei di Roberto Carannante, in quarta piazza alla vigilia dell’appuntamento. Bottino importante e pesante sul suolo viola, con le due squadre pronte a contendersi un ruolo di primo piano nella competizione.

Squadra di casa col piede sull’acceleratore, Di Gilio libera un tiro a giro dal vertice sinistro dell’area: traiettoria larga. La risposta degli ospiti arriva al 5’ con una punizione di Lepre dalla destra per Albanese che stacca senza indirizzare verso il bersaglio. Al 9’ si sblocca il risultato in favore del team locale. Liguori scatta sul filo del fuorigioco e impegna Rendina che si oppone, ancora il numero 10 raccoglie e col rasoterra insacca per il vantaggio. Al quarto d’ora, i ragazzi di Carannante tentano di reagire con un piazzato che Rinaldi manda fuori. Al 22’ nuova palla inattiva per il Pompei, Gatta va con una conclusione troppo centrale per impensierire Capece. Al 25’ proteste di Marin e compagni per un possibile tocco di braccio in area, l’arbitro lascia proseguire. Passano due minuti e De Simone, da fuori area, spedisce alto rispetto alla porta avversaria. Alla mezz’ora, botta ravvicinata di Serrano e Capece risponde con un grande intervento. Il 28 ospite si esibisce ancora in un’iniziativa personale, leggermente larga, al 33’. In pieno recupero, Di Cristofaro commette fallo su Lepre e il direttore di gara assegna la massima punizione. Dal dischetto va De Simone che fa 1-1. Al 48’ Lepre serve dalla destra l’autore del pari, la girata è fuori misura. Al 50’ il Casoria resta in dieci per la doppia ammonizione rimediata da Di Cristofaro. I rossoblù restano col baricentro alto e si affacciano in avanti con Carotenuto e De Simone, al 63’ è Serrano ad essere disturbato sul colpo di testa. Al 72’ doppio intervento ravvicinato di Capece sulle conclusioni di Serrano e De Simone. Nelle battute conclusive, il Pompei sbanca Casoria con Di Pietro che approfitta di una respinta di Capece e timbra l’1-2 definitivo. Nel recupero, espulsione anche per Prevete e viola che terminano in nove.