L'Ercolanese si affida a Di Gennaro: il centrocampista è stato confermato dal club

Una certezza in mediana, una pedina importante confermata agli ordini di mister Di Pasquale. L'Ercolanese continua nella sua programmazione e raggiunge l'accordo con Domenico Di Gennaro per la permanenza in granata. Il centrocampista resterà a guidare il reparto centrale: una conferma di assoluto spessore per la prossima annata. Questa la nota: "La società Ercolanese è lieta di comunicare a tutti gli organi di informazione e ai propri tifosi, la riconferma del calciatore Domenico Di Gennaro, che vestirà così la maglia granata anche per la prossima stagione calcistica 2022-23. Faro del centrocampo della scorsa stagione, Di Gennaro è stato una pedina indispensabile dello scacchiere granata disegnato dall'ex Mister Perrella. Qualità e quantità a servizio della squadra".