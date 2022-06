L'Ercolanese conferma Menna: il difensore resta in granata

Prosegue l'opera di costruzione della rosa in vista del prossimo campionato di Eccellenza. L'Ercolanese, reduce da un buon cammino nell'ultimo Girone B della massima competizione dilettantistica campana, conferma un nuovo calciatore nel roster di mister Di Pasquale. Dopo il portiere Capece, arriva la certezza Pasquale Menna. Il difensore, abile a muoversi da centrale e da esterno, resterà ancora in granata. Da ricordare la sua prova magistrale contro l'Ischia, condita dal bolide di mancino dalla distanza che si è infilato all'incrocio.

Questo l'annuncio del club: "Attraverso il seguente comunicato la società Ercolanese è lieta di comunicare a tutti gli organi di informazione e ai propri tifosi, la riconferma del calciatore Pasquale Menna, che vestirà così la maglia granata anche per la prossima stagione calcistica 2022-23. Classe 1998, Pasquale nel corso della passata stagione ha ricoperto il ruolo di difensore centrale ed in alcuni casi ha giocato anche da terzino sinistro. Ha disputato un'ottima stagione, siglando anche un grande goal contro l’Ischia. Felici di rivederti in maglia granata".